A Savigliano si prepara la quarta edizione di Atipico Festival

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cuneese: la quarta edizione di ATIPICO FESTIVAL, in programma il 5, 6 e 7 giugno 2025. Il festival è organizzato dall’associazione FUCOS ODV, braccio operativo della Consulta Giovani, un’organizzazione composta da oltre 30 volontari under 35, assieme al Comune di Savigliano. Un gruppo giovane e affiatato che da quattro anni costruisce un evento capace di mettere insieme musica, attualità, cultura e cittadinanza attiva.

Dopo aver coinvolto oltre 10.000 persone nell’edizione 2024, ATIPICO 2025 rilancia con un programma ancora più ricco, che si apre già da maggio con una speciale anteprima.

ATIPICOFF – 16 e 17 MAGGIO Due giornate per entrare in clima Atipico. Il festival sarà anticipato da AtipicOFF, un preludio pensato per accendere l’energia della comunità:

Venerdì 16 maggio – ore 20:30 presso l'Ala Polifunzionale di Savigliano Stand-up comedy con Marco Los, una serata all’insegna della comicità contemporanea con un comico concittadino del Festival.

Sabato 17 maggio – dalle 15:30 al Museo Ferroviario di Savigliano Swap Party, workshop, attività creative e dj set collettivo Eclipse fino a tarda sera Per vivere l’identità atipica in uno dei luoghi simbolo della città.

Entrambe le giornate sono a ingresso gratuito.

IL FESTIVAL – 5, 6, 7 GIUGNO GIOVEDÌ 5 GIUGNO – ALA POLIFUNZIONALE Ingresso gratuito – Iscrizione obbligatoria sul sito atipico.org

La serata inaugurale dà spazio al pensiero critico con il talk di Flavia Carlini: “Voce ai diritti, contro l’indifferenza: ore 20:00 Autrice, attivista e vicepresidente dell’Intergruppo Parlamentare per i Diritti Fondamentali, Carlini parlerà di diritti umani, parità di genere e partecipazione. Ingresso gratuito, posti limitati.

VENERDÌ 6 GIUGNO – AREA FIERISTICA DI VIA ALBA Orario: 19:00 – 01:30 Ingresso a pagamento – Prevendite disponibili su TicketOne.it

Lineup artisti: 20:00 – BYENOW • 20:40 – SUPERSPORT! • 21:30 – TANZ AKADEMIE • 22:30 – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS (FASK) (headliner) • 00:15 – COLAN (djset) Durante la serata saranno attive le attività collaterali e l’area chill, oltre alle proposte food & beverage, che includono la birra artigianale Kauss, i food truck Stragood e le specialità romane di Nanni.

SABATO 7 GIUGNO – AREA FIERISTICA DI VIA ALBA Orario: 18:00 – 03:00 Ingresso gratuito

Lineup artisti: • 19:00 – MITCHO • 20:00 – LOYO • 21:00 – GIOIA LUCIA • 22:00 – CENTOMILACARIE • 23:15 – ELASI • 00:30 – FACCIANUVOLA • 01:30 – CAMOUFLY (djset) Anche il sabato saranno presenti attività collaterali, area chill e le stesse proposte food & beverage.

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO ATIPICO conferma il suo impegno per un evento a basso impatto ambientale: • No plastica monouso • Erogatori d’acqua gratuiti per il pubblico • Bicchieri rigidi riutilizzabili marchiati Atipico, disponibili in area beverage Piccole azioni, grandi gesti: per un festival più consapevole.

PARTNER ATIPICO FESTIVAL è patrocinato dalla Provincia di Cuneo. Gode del contributo di Banca CRS – Fondazione CRS – Camera di Commercio di Cuneo – Consorzio SEA, enti che gli organizzatori ringraziano per la fiducia che forniscono al festival ogni anno.

ATIPICO FESTIVAL vi aspetta il 5, 6 e 7 giugno 2025 a Savigliano per tre giorni di musica, cultura e comunità.