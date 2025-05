Scuole di Prazzo e Cuneo si aggiudicano la 16ª edizione del Concorso di Arti Grafiche Attilio Mussino

Venerdì 9 maggio si è svolta a Vernante la premiazione della 16ª edizione del Concorso di Arti Grafiche Attilio Mussino, indetto dal Comune di Vernante insieme a Noau | officina culturale, con il supporto della Pro Loco di Vernante, con il patrocinio dell’Istituto comprensivo di Robilante e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la lettura. Anche quest’anno il Comune di Vernante ha deciso di coinvolgere classi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di tutta Italia mettendo in palio un premio di 500 euro in libri della casa editrici Topipittori, partner di progetto, per costruire a scuola la propria piccola biblioteca delle meraviglie. Il tema del concorso era «Ridere a crepapelle», un modo di dire scaturito dal romanzo di Collodi «Le avventure di Pinocchio».

La giornata di venerdì 9 maggio è iniziata con visite alla mostra dei lavori dei partecipanti e un tour dei murales di Pinocchio e del Museo Mussino, alla scoperta dei percorsi tematici che interessano parte degli oltre centocinquanta murales realizzati dai pittori locali Bruno Carlet e Meo Cavallera sulle case di Vernante. La mattinata è proseguita con la premiazione dei lavori delle scuole da parte dell'amministrazione comunale. Il primo premio è andato per la sezione infanzia alla scuola «Le Minas» di Prazzo, per la sezione scuola primaria alla classe 3B della scuola primaria «Paola Garelli» dell’istituto comprensivo Soleri di Cuneo, per la sezione scuola secondaria di primo grado alla classe 1B dell’istituto comprensivo Don Gnocchi di San Colombano al Lambro (Milano). Nelle prossime settimane verrà annunciato il vincitore della sezione del concorso riservata ai giovani illustratori under 30, che verrà premiato durante l'ottava edizione di «Imaginé, piccolo festival della narrazione per figure», in programma a Vernante sabato 20 e domenica 21 settembre.

La giornata di premiazione si è conclusa con il «Prato dei miracoli», un gioco collettivo a tappe per il paese di Vernante alla scoperta dei murales curato da Noau | officina culturale che ha coinvolto tutte le classi premiate. Sono state proposte prove di ingegno ed enigmi da risolvere per grandi e piccoli per raggiungere il grande prato dei miracoli, pronto a fiorire con l’aiuto di tutti i partecipanti. Bambini e bambine hanno disegnato su un grande rotolo di carta posizionato al centro della piazza in una performance artistica giocosa e collettiva. L'amministrazione comunale ha assegnato il premio «Pinocchio dell'anno» a Carolina Astegiano, storica collaboratrice della Pro Loco di Vernante, che negli anni ha saputo approfondire la conoscenza di Attilio Mussino, della sua vita, delle sue opere con straordinaria competenza e ha saputo trasmettere a migliaia di visitatori di tutte le età la sua passione, illustrando i murales che compongono un libro en plein air sulle case del paese e accompagnando con professionalità la visita al Museo Mussino.

«È sempre un’emozione accogliere i tanti bambini che ogni anno invadono Vernante in occasione di questa manifestazione: le loro urla gioiose sono una soddisfazione che appaga del tanto lavoro fatto per promuovere le nostre bellezze - dice Milena Caraglio, vice sindaca di Vernante -. Ad ogni edizione ci stupiscono con dei lavori sempre più appassionanti, dai quali traspare il loro impegno e quello delle insegnanti che li guidano; a tutti loro va il nostro grazie».