Domenica 11 maggio si è svolta, a S.Anna di Monteu Roero, la 4ª prova di Coppa Piemonte XCO, valevole come campionato regionale allievi.

Mattia Bonavia atleta di Cuneo in forza alla Mtb Academy Giaveno, si è aggiudicato la maglia di campione regionale (categoria AL1), dominando la gara fin dal primo giro.

Un periodo fantastico per Bonavia, con svariati podi e vittorie in Piemonte e in tutta Italia.