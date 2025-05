Cuneo: tornano le “giornate aperte” della Freedom FC Women, alla scoperta del calcio femminile

Tornano le “giornate aperte” targate Freedom FC Women, alla scoperta del calcio femminile.

La Freedom FC Women organizza gli Open Day 2025 che accenderanno la primavera e l'estate biancoblu: si parte nel mese di maggio con quattro date dedicate alle leve dal 2017 al 2009.

Cancelli spalancati del “Parco della Gioventù – A.Witzel” (in Via Porta Mondovì 15, Cuneo) per tutte le giovanissime atlete interessate a conoscere il “mondo Freedom FC” ed a provare sul campo e divertirsi, guidate dagli istruttori del club biancoblu, lunedì 19, mercoledì 21, lunedì 26 e mercoledì 28 maggio, dalle ore 17 alle 19.

Per info è possibile contattare la Freedom FC Women alle mail segreteria@freedomfc.it e settoregiovanile@freedomfc.it o al numero di telefono 3331899509.