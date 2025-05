Sci alpinismo, definite le squadre nazionali per la stagione 25/26: il villanovese Matteo Blangero nel gruppo U18

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato le squadre di sci alpinismo per la stagione 2025/26.

Confermato nel ruolo di direttore tecnico Fabio Meraldi.

Sono state formate una squadre senior di Coppa del mondo, una squadra Milano-Cortina 2026, una squadra under 23 Coppa del mondo, una squadra osservati under 23 Milano-Cortina 2026, una squadra under 20 e una squadra under 18 e una squadra osservati under 20/18, per un totale di 29 atleti.

Nel gruppo U18 il villanovese classe 2008 Matteo Blangero, tesserato per lo Sci Club Tre Rifugi C.A.I..