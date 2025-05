Volley - Dopo la festa promozione il Vbc Mondovì inizia a pensare al futuro; il Ds Brunello Prette: "La serie B è la nostra giusta dimensione" (VIDEO)

C'è ancora aria di festa in casa Vbc Mondovì, la squadra reduce da una splendida cavalcata in serie C, culminata con una meritatissima promozione in serie B. Dopo tre stagioni trascorse in una competizione regionale, i galletti di coach Massimo Bovolo hanno staccato con un turno d'anticipo il biglietto per la serie B. Una quarta serie che appare sicuramente più consona alla tradizione e alla storia del Vbc Mondovì, con alle spalle importanti stagioni vissute in serie A2.

Pochi giorni dopo la conclusione del campionato abbiamo raggiunto il Direttore Sportivo della società biancoblù, l'Avv. Brunello Prette, che ai nostri microfoni ha parlato a 360° sulla stagione appena trascorsa, senza tralasciare uno sguardo al futuro. Tante, infine, le persone alle quali il DS ha voluto dedicare questa promozione: