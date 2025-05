Una giornata di pittura all'aperto al Castello della Margarita

Domenica 25 maggio, nella meravigliosa cornice del giardino del Castello della Margarita, si svolgerà una giornata di pittura all' aperto. Gli allievi delle classi seconde del Liceo Artistico Ego Bianchi, di Cuneo, dipingeranno acquerelli dal vero, per tutto il pomeriggio.

Il Castello della Margarita, fu edificato da Antonio Solaro, su progetto dell'Achitetto Tosetti e terminato dal figlio Giuseppe Maria nel 1680.

A completare l'opera un magniloquente parco alla francese, proposto da un allievo di LeNotre. In seguito organizzato e modificato secondo le mode correnti, testimonia il suo uso nei secoli.

Il giardino prevedeva e tuttora conserva diversi ambienti, ciascuno studiato per avere caratteristiche peculiari di natura storica, botanica ed ambientale.

Sono presenti alcune piante secolari di pregio, quali un Cedro del Libano di circa 300 anni, il coevo Taxus Bacchata ed un Cedro Deodara.

La proprietà è sempre rimasta in mano ai Solaro della Margarita ed ai discendenti, in particolar modo alla contessa Lucia, che per più di dieci anni, ha lavorato, amorevolmente, per riportare il parco al suo aspetto attuale e aprirlo, per la prima volta al pubblico, in quattrocento anni.

Un occasione unica per ammirare il talento delle e dei studenti e studentesse del liceo Artistico e conoscere e ammirare un gioiello paesaggistico del cuneese, e la sua generosa custode: Lucia la contessa giardiniera.

Domenica 25 maggio, è anche la giornata delle dimore storiche italiane.

Acquerello al Castello della Margarita

dalle ore 14.30

Ingresso al parco 8 euro