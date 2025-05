A Mondovì va in scena "Giny", il festival del gin e del ginepro

GINITALY diventa GINY il Festival italiano sostenibile, energetico e inclusivo, dalle Y di sustainability, inclusivity ed energy, totalmente a ingresso libero e gratuito e si prepara alla prima grande edizione dal 31 maggio al 2 giugno a Mondovì nello spettacolare contesto della scenografica Piazza Maggiore.

Degustazioni, masterclass, incontri per conoscere, emozionarsi e discutere della storia e del futuro delle botaniche legate al territorio cuneese e piemontese, in un’area talk accogliente, ma anche musica e intrattenimento per un Festival che nasce grande fin dalla prima edizione, dopo il successo dell’anteprima di dicembre.

Per tre giorni Mondovì diventerà la capitale italiana del Gin e del Ginepro con la presenza eclettica di decine di piccoli e grandi produttori attenti alla sostenibilità e alla qualità del prodotto.

Tante saranno le anime del Festival, tutto a ingresso libero.

Il fulcro della manifestazione sarà costituito dal Gin Market, un ampio spazio mercato che accoglierà numerosi e prestigiosi espositori e produttori nazionali, per un percorso degustazione unico nell’universo dei gin italiani e dei cocktail a base gin. Per poter richiedere gratuitamente a tutti i produttori l’assaggio di un dito di gin sarà necessario acquistare presso l’info point, al prezzo popolare di 5 €, il Gin Thimble, il ditale in ceramica realizzato dalla storica fabbrica artigiana di Mondovì, Ceramiche Besio 1842, in collaborazione con il Museo della Ceramica, che sarà aperto e visitabile nei giorni del festival: sabato 31 dalle 15 alle 18, domenica 1 e lunedì 2 dalle 10 alle 18.

Il neo restaurato ex Collegio dei Gesuiti, situato di fianco all’arrivo a Piazza della funicolare, ospiterà il grande evento con la Bordiga Suite dedicata a tutta la gamma dei distillati del main partner ufficiale, aperta sabato 31 dalle 16 alle 20, per la grande inaugurazione, e domenica 1 e lunedì 2 dalle 11 alle 18.

Nell’Area Street Food le specialità gastronomiche piemontesi sposano il Gin: si potranno assaggiare on the road, tra una degustazione e l’altra, ottimi piatti local, come il miglior hamburger gourmet d’Italia 2024, i ravioli al brasato e ginepro o il sorbetto al gin tonic, serviti esclusivamente attraverso materiale biodegradabile e compostabile.

Le degustazioni abbinate al Gin continuano con due importantissime partnership: BRA’S, il Festival dei sapori di Bra da poco diventato nazionale, presente con la famosissima salsiccia di Bra e ONAF la prestigiosa Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.

Non mancherà uno spazio dedicato alle botaniche dove poterle ammirare e acquistare, conoscerne profili organolettici e curiosità e familiarizzare con i profumi e i sapori di spezie e aromi essiccati o in vaso, essenze madri del Gin, ma anche in cucina. Con Wake Up e Movì l’intrattenimento sarà garantito, con un palco dedicato alla musica e al divertimento con dj set e live show: ospite di sabato 31 maggio sarà la dj e influencer GRETA TEDESCHI per Sunset Vibes, gin, musica e vibrazioni al tramonto in un elegante e raffinato contesto con vista su Mondovì e le Alpi.

Tra gli ospiti d’eccezione anche importanti bartender e flairbartender, tra cui Damian Matuszyk, il mitico Miscelatore Polacco, ed intellettuali ed esperti di rilievo come Fulvio Piccinino.

Inoltre si potrà partecipare allo spazio talk, coordinato dal giornalista Marcello Pasquero, che ospiterà incontri in cui esperti e giornalisti accompagneranno i partecipanti nella parte più social e profonda del mondo del Gin: rispondendo alle loro domande riveleranno segreti e curiosità, apriranno dibattiti sul bere consapevole, facendo anche il punto sul mercato e la filiera produttiva italiana.

Infine laboratori di miscelazione, distillazione e degustazione, a cura dei mastri distillatori del main partner Bordiga.

"Giny come evento innovativo che intende omaggiare il ginepro e i suoi distillati - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - ma anche come momento informativo e divulgativo pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo responsabile delle bevande alcoliche. Tre giorni di degustazioni, vendite, incontri, musica e dibattiti, per una sana valorizzazione di un’eccellenza artigianale, circondati dall’abbraccio artistico di piazza Maggiore e della rinnovata terrazza dell’ex Palazzo di Giustizia, con uno sguardo rivolto al territorio grazie alla sinergia con i limitrofi comuni di Vicoforte e Roccaforte Mondovì, che proprio negli stessi giorni organizzano due importanti manifestazioni a tema botanico e floreale".

IL CALENDARIO

SABATO 31 MAGGIO, PIAZZA MAGGIORE

Dalle 11 alle 24: Gin Market e Street Food Area. Degusta, conosci e acquista i migliori gin nazionali e internazionali nel mercato dei produttori e assapora le specialità gastronomiche piemontesi che sposano il Gin in Hamburger Gourmet, Pasta fresca e dolci artigianali.

Dalle 11 alle 18: Area Talk, il salotto en plein air per incontri, masterclass e dibattiti.

Ore 16,30: inaugurazione ufficiale di GINY, della Bordiga Suite e dello storico ex Collegio dei Gesuiti di Mondovì alla presenza delle autorità e delle istituzioni.

Accompagnamento musicale con il concerto dei Sax Magazine Ensemble.

Dalle 18 alle 24: Sunset Vibes, il tramonto su Mondovì con musica e drink.

La golden hour incontra il gin, una serata magica tra cocktail d'autore e dj set per brindare con i migliori drink dei produttori e dei locali aderenti a questa attesissima anteprima musicale dell'estate monregalese e poi cenare nella Street Food Area o nei rinomati ristoranti cittadini.

Open Act con Francesco Garelli e Tetri, Show finale ella Dj star Greta Tedeschi.

DOMENICA 1° GIUGNO, PIAZZA MAGGIORE

Dalle 11 alle 24: Gin Market e Street Food Area. Degusta, conosci e acquista i migliori gin nazionali e internazionali nel mercato dei produttori e assapora le specialità gastronomiche piemontesi che sposano il Gin in Hamburger Gourmet, Pasta fresca e dolci artigianali.

Dalle 11 alle 18: Apertura della Bordiga Suite nel rinnovato palazzo dei Gesuiti- ex tribunale- e dell’Area Talk, il salotto en plein air per incontri, masterclass e dibattiti.

Dalle 18 alle 24: Sunset Vibes, il tramonto su Mondovì con musica e drink. La golden hour incontra il gin, una serata magica tra cocktail d'autore e il dj set di Marchino e Nozzleholder per brindare con i migliori drink dei produttori e dei locali aderenti a questa attesissima anteprima musicale dell'estate monregalese e poi cenare nella Street Food Area o nei rinomati ristoranti cittadini.

LUNEDÌ 2 GIUGNO, PIAZZA MAGGIORE

Dalle 11 alle 20: Gin Market e Street Food Area. Degusta, conosci e acquista i migliori gin nazionali e internazionali nel mercato dei produttori e assapora le specialità gastronomiche piemontesi che sposano il Gin in Hamburger Gourmet, Pasta fresca e dolci artigianali.

Dalle 11 alle 18: Apertura della Bordiga Suite nel rinnovato palazzo dei Gesuiti- ex tribunale- e dell’Area Talk, il salotto en plein air per incontri, masterclass e dibattiti. Intrattenendo musicale con il Live Sax del maestro Gianluca Roagna.

PARCHEGGI

Si potrà parcheggiare a Mondovì Piazza, ma è consigliato lasciare l’auto a Breo e godersi un suggestivo viaggio nella funicolare storica che collega le due anime della città.