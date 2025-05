Lutto a Rossana per la scomparsa di Bruna Olocco in Rinaudo

È mancata improvvisamente a Rossana, all’età di 66 anni, Bruna Olocco in Rinaudo.

La donna era molto conosciuta nel paese della valle Varaita per il suo carattere gioviale e per il suo impegno in ambito sociale dove si adoperava anche per la cura della sua amata frazione di Madonna della Grazie.

Il sindaco di Rossana Giuliano Degiovanni assieme all’Amministrazione comunale porge il cordoglio ai familiari: “La scomparsa improvvisa di Bruna addolora tutto il paese al quale mancherà molto. Siamo vicini alla famiglia, al marito Cesco un impresario che tanto ha dato a Rossana; ai figli Barbara che gestisce il bar ‘Havana’, con il marito Paolo; a Marco Luca e Gianfranco, apprezzati e conosciuti da tutta la nostra comunità”.

Lascia il marito Francesco Rinaudo, i figli Barbara, Luca, Marco e Gianfranco, il genero, le nuore, i nipoti, il fratello, le cognate, i cognati, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

II rosario sarà recitato nella Chiesa di Madonna delle Grazie a Rossana, stasera, venerdì 16 maggio alle 20.

Nella stessa chiesa saranno celebrati i funerali domani sabato 17 maggio alle 10,30 partendo dall'abitazione in frazione Madonna delle Grazie,1.

La salma sarà tumulata nel Cimitero di Piasco.