Una straordinaria giornata di sport e condivisione al Parco Parri di Cuneo [FOTO]

Nel cuore di Cuneo, il Parco Parri con il suo playground e l’area adiacente al Chiosco Parri sono stati teatro di una straordinaria giornata di sport e condivisione.

Oltre 150 atleti si sono sfidati con energia e passione nei campi di volley, rugby e pallapugno, partecipando alla terza edizione di un evento speciale nato per ricordare Claudio Gazzera, un caro amico del mondo dello sport.

L’iniziativa, organizzata dalla Scuola di Pallavolo Cuneo Lab Travel in collaborazione con la Pallapugno Subalcuneo e il Pedona Rugby, ha saputo regalare momenti di grande entusiasmo e sorrisi, grazie anche a condizioni meteorologiche perfette che hanno accompagnato l’intera giornata.

Sotto l’egida del Comitato CSI di Cuneo, rappresentato dal presidente Mauro Tomatis, e con il sostegno del Comune di Cuneo e della Fondazione CRC, l’evento ha confermato il proprio valore non solo agonistico ma anche sociale, celebrando la memoria di un grande amico dello sport e rafforzando il legame tra le diverse discipline.

Come ha sottolineato Liano Petrelli, è stato un evento speciale dove il divertimento si è intrecciato con la voglia di stare insieme, dimostrando ancora una volta quanto lo sport sappia unire le persone. Un ringraziamento speciale a Mattia Dho, Federico Raviola e al presidente Luca Selvini per la Pallapugno, a Federico Malavolti e Fernanda Giorsetti per il Pedona Rugby e a tutto lo staff, sempre efficiente, della Scuola di Pallavolo Cuneo”

E per recuperare le energie dopo tanto movimento, una merenda per tutti, offerta da Acqua San Bernardo e Gallerie Big, perché lo sport è ancora più bello quando si condivide anche fuori dal campo! E il Rugby ce lo insegna con il terzo tempo.