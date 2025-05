Carmen Lasorella dialoga in piazza al festival giovanile di Manta

Un filotto di tre importanti kermesse avrà per teatro Manta nei prossimi giorni: una "Primavera di bellezza" che riporta il paese all'ombra del Castello ai fasti di Valerano, marchese che la fece grande nei primi del '400. E il Medioevo sarà uno degli elementi cardine di questa ricca programmazione, che promette di richiamare a Manta migliaia di visitatori e partecipanti agli eventi sportivi e musicali.

L'evento di chiusura del progetto "Fai Sport con Arte" (in tandem tra Fondo per l'ambiente Italiano e il Fitwalking) infatti, si terrà, con una dimostrazione gratuita a cura dei olimpici Giorgio e Maurizio Damilano, proprio nel parco della fortezza mantese: appuntamento al mattino di sabato 31 luglio.

Il 2 giugno, poi, torna dopo tanti anni una manifestazione che permette di ammirare i tesori di Manta normalmente chiusi al pubblico: quella del 2025, dopo sei anni di interruzione, vuole essere l'edizione del rilancio per "Manta da scoprire", un'occasione per visitare le bellezze storiche locali attraverso esperienze teatralizzate, guidati "ciceroni" in abiti medievali, gustando prodotti tipici e partecipando a una serie di spettacoli disseminati per tutto il paese.



CARMEN LASORELLA AL FESTIVAL GIOVANILE DI MANTA



Decisamente più contemporaneo è invece il calendario della settimana precedente, che avrà come "special guest" un volto amatissimo della tv italiana: Carmen Lasorella. Domenica 25 maggio a chiusura del Festival "Alta Sobrietà" organizzato dall'associazione giovanile Giari 'ntussià, la celebre reporter Rai, invitata da Andrea Caponnetto (che dialogherà con lei), racconterà la sua dinamica carriera in giro per il mondo, analizzando scenari e prospettive geopolitiche dell’attualità. Sarà anche l'occasione per presentare il suo primo romanzo: “Vera e gli schiavi del terzo millennio”.

Si tratta del primo talk organizzato dalla dinamica associazione guidata da Giuseppe Arrò, che ogni anno sta ampliando il proprio calendario per avvicinare al suo festival (storicamente dalle forte tinte giovanili) tutte le generazioni. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Acca e con il contributo di Pulimar, Saet e Marco Racca, sarà seguito da un'altra novità: la cena di chiusura del Festival con specialità tradizionali (20 euro adulti, 15 euro bambini).

Prenotazioni al 389-9160629 e 380-2018452.

L'incontro con Lasorella conclude un poker di iniziative no-stop che si apre giovedì 22 maggio con un concerto dedicato ai cantautori italiani e il venerdì e il sabato (23 e 24) propone spettacoli musicali rivolti ad un pubblico giovane.

“Firme d’Autore”, giovedì, promette di unire le generazioni nel segno della musica in una serata dal sapore amarcord Costo: 5 euro, biglietti al Bar La Tasina e alla Tabaccheria di Manta.

Venerdì 23, dalle 19, si apre la cucina con la prima delle tre cene al coperto, ognuna con menù differente, preferibilmente su prenotazione. A partire dalle 21, si esibiscono i ragazzi delle scuole Medie di Manta, che durante l’anno hanno seguito un laboratorio di Djing e gestione luci presso la sede dell’associazione Giari ‘ntussià. Dalle 23 salgono in consolle Bruno Power e Ivan Talko, accompagnati dai dj Gene, Fede Gone e Klok, per una serata dal sapore techno e hardstyle.

Sabato 24, street food a cena e, dalle 23, spazio alla musica per i ragazzi, che vedrà protagonisti i dj Don Paolo e Luca Testa. Sempre nella giornata di sabato, in collaborazione con l’associazione Amici di Manta, dalle 14, si tiene un torneo di Burraco, che tira le fila del corso promosso nei mesi precedenti dal nuovo gruppo.