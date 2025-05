La “Wine Experience” torna il 25 maggio al WiMu di Barolo

Ci sono percorsi che vanno oltre il semplice assaggio. Il vino non si gusta soltanto: si attraversa, si ascolta, si vive. È questa l’essenza della Wine Experience, l’attività speciale che il WiMu di Barolo propone domenica 25 maggio alle ore 11.00, per raccontare il vino a partire dalla sua origine più profonda: la terra.

"Ogni vino è il paesaggio che lo ha visto nascere", suggerisce una celebre frase popolare, e sarà proprio il paesaggio, in tutte le sue sfumature, a guidare il percorso. I partecipanti si muoveranno tra aromi, suoli e racconti, esplorando una moderna mappa delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA), per toccare con mano le differenze tra i Cru e comprenderne l’identità.

I profumi parleranno delle Langhe, dei loro antichi gesti e delle colline scolpite dal lavoro dell’uomo. Ogni aroma, ogni fragranza, svelerà storie di fatica, di passione, di bellezza riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Attraversando la consistenza della terra e le sue variazioni geologiche e morfologiche, i visitatori impareranno a leggere il vino attraverso il colore, a decifrarne i segnali nascosti e a prepararsi all’assaggio.

"Il vino non si beve soltanto: si osserva, si annusa, si sente", sarà il filo conduttore di una lezione che si concluderà con l’assaggio di un calice di Barolo DOCG, come coronamento di un viaggio sensoriale e culturale.

Terminata la Wine Experience, che durerà circa un’ora, i visitatori potranno proseguire autonomamente la visita al WiMu, il Museo del Vino ideato dall’architetto svizzero François Confino all’interno del castello comunale dei Marchesi Falletti. Un luogo pensato per emozionare, dove "non si impara come si fa il vino, ma si scopre il nostro legame con lui".

La partecipazione alla Wine Experience ha un costo di 16 euro, comprensivo dell'attività didattica, dell'assaggio di Barolo DOCG e dell’ingresso al museo, utilizzabile in qualsiasi orario della giornata. I possessori dell'Abbonamento Musei Piemonte sostengono il solo costo dell’attività, pari a 7 euro.

Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@wimubarolo.it o telefonando al numero 0173/386697.