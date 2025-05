Bra, Francesco Racca nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Francesco Racca è stato eletto segretario cittadino per Forza Italia di Bra.

Il congresso cittadino di Forza Italia, sezione di Bra “Antonio Martino”, si è svolto nella sala conferenze del centro polifunzionale Arpino, davanti a oltre un centinaio di persone tra iscritti, simpatizzanti e rappresentanti di enti, nonché di forze politiche alleate.

L’assemblea - presieduta dal segretario provinciale Azzurro, Franco Graglia - ha approvato la mozione e la candidatura di Francesco Racca, eleggendolo per acclamazione.

Dopo l’introduzione alla serata di voto del vice coordinatore Valerio Tibaldi e i saluti istituzionali, è intervenuto Franco Graglia: “Questa sala così gremita - ha detto il segretario provinciale FI - conferma l’ottimo lavoro sul territorio della sezione braidese di Forza Italia. E di questo non posso che ringraziarvi. Grazie per il vostro impegno e la vostra passione. Un ringraziamento particolare al neo segretario braidese Racca che, insieme al suo direttivo, ha fatto davvero un lavoro egregio".

"La vostra - ha detto Graglia rivolgendosi ai tesserati - è una sezione che ha visto un notevole aumento dei tesseramenti, ed ha ottenuto ottimi risultati: l’apertura oramai quasi due anni fa di una sede in pieno centro e il ritorno in consiglio comunale, a seguito delle ultime elezioni amministrative. Come sono solito dire, il lavoro di squadra paga sempre. Da segretario provinciale sono comunque molto soddisfatto dei risultati ottenuti da Forza Italia regione Piemonte e naturalmente in provincia di Cuneo. Il nostro è un partito in crescita - ha concluso il segretario provinciale Franco Graglia - dinamico e preparato a rispondere alle istanze dei cittadini e del territorio in maniera chiara e concreta”.

Su queste basi, è stata avanzata la mozione che ha visto la candidatura di Francesco Racca alla segreteria di Forza Italia per i prossimi tre anni, in continuità con il lavoro svolto negli ultimi 30 mesi.

“Gli obiettivi che ci poniamo - ha precisato il neo segretario cittadino Racca - sono un’ulteriore crescita e un ulteriore rafforzamento della sezione, al fine di portare il gruppo a radicarsi in modo consistente e guardare con fiducia alle prossime comunali del 2029”.