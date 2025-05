La scuola media di Diano d'Alba rappresenta il comune langarolo al contest nazionale sulle energie rinnovabili

Anche i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Diano d'Alba sono tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Anter Green Awards (XI edizione), il contest nazionale promosso da Anter – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che coinvolge 66 scuole, 337 classi e oltre 5.000 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule italiane il tema delle energie rinnovabili, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con l’aiuto di docenti e ambasciatori ANTER.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza delle energie rinnovabili e di stili di vita sostenibili.

Fino al 22 maggio, tutti possono votare il video della scuola della nostra città tramite il seguente link:

https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/istituto-comprensivo-diano-d-alba-scuola-secondaria-di-i-grado-diano-diano-d-alba-cuneo

Le 10 scuole più votate riceveranno premi per il sostegno dei progetti educativi, offerti dalle aziende della rete di Imprese NWG New World in Green.

In aggiunta, tre scuole riceveranno un Premio della Critica da parte di una giuria di esperti.

I vincitori saranno proclamati a fine maggio e premiati a novembre 2025 a Roma, dove si terrà la cerimonia istituzionale.