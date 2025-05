Il grande cuore di Moretta: oltre 5 mila euro in beneficenza in meno di 24 ore

Due eventi di solidarietà in meno di 24 ore e oltre 5.000 euro raccolti per sostenere progetti sociali.

È stato un weekend speciale per Moretta e per lo stadio comunale “Silvio Baudo”, che venerdì sera ha ospitato la partita di solidarietà tra Morevilla e Dynamo Camp, e sabato pomeriggio il “Triangolare del Cuore”, che ha visto scendere in campo gli amministratori comunali, i carabinieri e le associazioni del paese.

Venerdì i protagonisti sono stati i giovani della squadra di Terza Categoria del Morevilla, che hanno sfidato l’undici over 50 della Dynamo Camp, composto da ex calciatori locali e non solo.

Al termine della gara - conclusasi con la vittoria dei padroni di casa - è stato consegnato il ricavato di una raccolta fondi promossa direttamente dai giocatori. I 3.000 euro raccolti andranno a sostenere i progetti rivolti ai giovani promossi da Dynamo Camp.

Sabato pomeriggio è stata la volta della Partita del Cuore. Davanti a tribune gremite, si sono affrontati gli amministratori locali, capitanati dal sindaco Gianni Gatti, i carabinieri e le associazioni del territorio, a cui è andato il trofeo finale. Anche in questo caso il fine era benefico: oltre 2.200 euro raccolti nel corso della giornata, a cui si aggiungeranno le donazioni di aziende e sponsor. Il totale sarà devoluto all’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano, che tramite Cuore in Mente destinerà la somma all’acquisto di attrezzature per il reparto di cardiologia del Santissima Annunziata di Savigliano.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito della giornata – dichiarano Gianni Gatti ed Emanuela Bussi, sindaco e vicesindaco di Moretta –. C’è stata una buona affluenza di pubblico, un’ottima partecipazione da parte delle tre squadre, e l’intera giornata si è svolta all’insegna della solidarietà. Ringraziamo i medici di Savigliano Baldassarre Doronzo e Michele Debenedictis, assieme ai loro colleghi, all’associazione Amici dell’Ospedale e a Cuore in Mente, per aver condiviso interessanti e utili suggerimenti in ambito medico e sanitario prima dell’incontro. Nei mesi scorsi avevamo già avuto occasione di collaborare con loro per la Pedalata del Cuore, che aveva fatto tappa a Moretta. Sabato è stata un’altra bella giornata».