Calcio, Poule Scudetto Serie D: domenica Bra-Dolomiti Bellunesi, giallorossi a caccia del pass per le semifinali

Domenica 18 maggio, con fischio d'inizio alle 15 al Bravi, si gioca Bra-Dolomiti Bellunesi, incontro valido per la terza giornata del Triangolare 1 della poule scudetto Serie D 24/25.

In palio l'accesso alla fase successiva della competizione: le semifinali in programma il 25 maggio (andata) ed il 1°giugno (ritorno).

Dopo le prime due partite disputate la classifica vede Bra e Ospitaletto a quota 3 punti e Dolomiti Bellunesi a 0 (Ospitaletto-Bra 2-3 e Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 2-3 i risultati delle sfide già giocate).

Ai giallorossi basterebbe dunque un pareggio per guadagnare il primo posto della graduatoria e passare il turno.

Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il triangolare a pari punti, il regolamento, per determinare la vincente, premierebbe nell'ordine: scontro diretto, migliore differenza reti nei triangolari, maggior numero di reti segnate nei triangolari, maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari, migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del campionato, sorteggio.

In semifinale anche la seconda migliore classificata, motivo per cui Tos e compagni sembrano avere ottime probabilità di centrare l'obiettivo.

A metà della prossima settimana ci sarà il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti delle semifinali. Negli altri triangolari sono ancora in gioco Forlì, Livorno, Siracusa e Casarano.