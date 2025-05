Una stagione da incorniciare per il settore giovanile del Valvermenagna: numeri in crescita, emozioni e grandi soddisfazioni

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Con la fine della stagione sportiva, è tempo di bilanci e il settore giovanile del Valvermenagna può guardarsi indietro con grande orgoglio. È stata un'annata intensa, ricca di impegni tra campionati e tornei, ma soprattutto piena di soddisfazioni, crescita e nuove opportunità per i nostri giovani.

I numeri parlano chiaro: il nostro settore giovanile è cresciuto, sia per numero di tesserati che per entusiasmo, spirito di squadra e passione. Un segnale forte, che dimostra come il progetto Valvermenagna continui a essere un punto di riferimento per tanti bambini e ragazzi della vallata.

Tra i momenti più emozionanti della stagione spicca l’invito ricevuto dal Torino FC per i nostri bambini delle annate 2017 e 2018, che hanno avuto la possibilità di giocare una partita contro i pari età della società granata: un’esperienza entusiasmante e carica di emozione. Inoltre, alcuni bambini dello stesso gruppo sono stati successivamente chiamati a partecipare ad allenamenti con Juventus e Torino, un riconoscimento importante del loro impegno e del percorso di crescita che stanno seguendo.

A completare un quadro già positivo, c’è anche la salvezza della prima squadra in Prima Categoria, che rappresenta un traguardo importante e un segnale di continuità e solidità del progetto sportivo del Valvermenagna.

Ma il nostro più grande orgoglio resta l’essere una grande famiglia, un gruppo unito da valori come il rispetto, l’impegno, la lealtà e il senso di appartenenza. E proprio con questi valori vogliamo guardare al futuro.

Infatti, la prossima stagione porterà una grande novità: il ritorno della squadra Juniores, resa possibile grazie all’entusiasmo e alla voglia di rimettersi in gioco di alcuni ragazzi della vallata che, dopo esperienze altrove, hanno scelto di tornare a vestire i nostri colori. Un segnale bellissimo, che ci riempie di orgoglio e ci motiva ancora di più.

Un enorme grazie va a tutti gli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori, che ogni settimana mettono tempo, passione e competenza al servizio dei nostri ragazzi. Un sincero grazie ai genitori, che con fiducia, pazienza e disponibilità accompagnano e sostengono i propri figli in questo percorso sportivo e umano. Grazie ai nostri sponsor, che ci supportano concretamente, e ai Comuni della valle, che collaborano attivamente alla riuscita del nostro progetto.

E per chi vuole far parte della nostra famiglia, dal 20 maggio al 19 giugno, tutti i martedì e giovedì, si terranno gli Open Days sul campo sportivo di Robilante, dalle ore 18 alle 19.30: un’occasione per provare, conoscersi e scoprire la bellezza di crescere insieme sul campo.

Vi aspettiamo con entusiasmo… . Forza Valvermenagna!