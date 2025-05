Volley. Supercoppa Italiana A2: a Cuneo va in scena l’ultima festa di una stagione memorabile

Domani, sabato 17 maggio alle ore 20.30, il palasport di Cuneo sarà il cuore pulsante della pallavolo italiana per l’atto finale della stagione di Serie A2. In campo la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, neopromossa in SuperLega, e la Consoli Sferc Brescia, fresca vincitrice della Del Monte® Coppa Italia A2. In palio la Supercoppa Italiana, ma anche – e soprattutto – il sigillo su un’annata da incorniciare.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV, con la telecronaca affidata a Piero Giannico e Andrea Brogioni.

Un confronto che sa di rivincita e di consacrazione. Cuneo e Brescia si sono già sfidate nella finale promozione, vinta dai piemontesi, mentre i lombardi hanno alzato la Coppa Italia superando Prata. Ora, una nuova occasione per chiudere con un trofeo una stagione che ha regalato forti emozioni da entrambe le parti.

La Supercoppa Italiana di Serie A2 Maschile mette di fronte le squadre più forti della seconda divisione italiana. Istituita nel 2021, la competizione è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e si disputa con una formula a gara unica.

Nel corso degli anni, la Supercoppa ha visto trionfare squadre di grande tradizione, tra cui Olimpia Bergamo, vincitrice delle prime due edizioni, seguita da Callipo Vibo Valentia nel 2023 e Atlantide Brescia nel 2024

Le voci dei protagonisti alla vigilia del match

Simone Tiberti, capitano della Consoli Sferc Brescia, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento:

“È l’ultima partita della stagione e il bilancio per Brescia è ottimo, con tre finali su tre centrate. Certo, la promozione mancata brucia ancora, ma confermarsi in Coppa Italia è un grande risultato. Ora vogliamo provare a chiudere con un altro successo: sarebbe la ciliegina sulla torta. Personalmente spero di divertirmi e godermi l’ultimo match con i Tucani.”

Daniele Sottile, capitano della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, guarda alla sfida con fiducia e gratitudine:

“Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questo bellissimo appuntamento davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto. Brescia è una squadra che conosciamo bene e che ci metterà alla prova, ma vogliamo regalare ai nostri tifosi un’altra serata di grandi emozioni.”

Una festa per chiudere in bellezza

Oltre al valore sportivo del trofeo, la serata avrà un forte significato simbolico. Al termine della partita, si celebrerà la promozione in SuperLega con una cerimonia coreografica in cui verranno presentati tutti i membri dello staff. Sarà anche il momento del saluto ufficiale ai giocatori protagonisti di questa storica stagione.

Il presidente Gabriele Costamagna prenderà la parola per ringraziare il pubblico e annunciare alcune importanti novità per la prossima stagione, tra cui i primi colpi di mercato già perfezionati.

Cuneo si prepara a salutare la Serie A2 nel modo migliore: con il palazzetto pieno, una Supercoppa da conquistare e una città pronta a sognare ancora.