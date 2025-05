Cassa Edile di Cuneo, premi a lavoratori, studenti e aziende per 140mila euro

Serata ricca di premi e di emozioni ieri – venerdì 16 maggio 2025 – al Castello di Villanova Solaro, per l’atteso appuntamento annuale con la consegna dei Premi di Fedeltà al lavoro e dei Sussidi di studio della Cassa Edile della provincia di Cuneo. L’evento, che non per nulla aveva per titolo “Una passione che rende magica la vita”, ha visto l’ente paritetico bilaterale distribuire quasi 140mila euro di premi in denaro a 211 persone tra lavoratori con 25 e 30 anni di attività (89mila euro) e studenti universitari e delle scuole secondarie di I e II grado (50.650 euro). Nel corso della festa, sono stati anche consegnati riconoscimenti anche a Francesco Bardascino (Piobesi Torinese) e Giovanni Lequio (Saliceto) per 40 anni di attività nel settore edile. Ma la novità più importante dell’evento di premiazione di quest’anno è stata l’introduzione dei riconoscimenti provinciali dei “Cassa Edile Awards” nazionali, consegnati a due aziende e a due giovani lavoratori: in particolare, uno dei due riconoscimenti della categoria Giovani Promesse è andato ad una donna, evidenziando come il futuro dell’edilizia oggi sia in mano ai giovani ma anche alle donne, che oggi svolgono le più svariate mansioni nel settore. In ultimo La Barberis Spa Società Benefit (Alba) ha ricevuto un premio speciale come prima impresa benefit iscritta alla Cassa Edile di Cuneo con sede legale in provincia di Cuneo.

Per quanto riguarda i Premi di Fedeltà al lavoro 2025, a ciascuno dei 38 lavoratori premiati per 30 anni di attività è stato consegnato un premio di 1.500 euro lordi e una targa, mentre ad ognuno dei 32 lavoratori premiati per i 25 anni di attività sono andati un riconoscimento di 1.000 euro lordi e un attestato di merito. A ciascuno dei 22 studenti universitari che hanno raggiunto una valutazione media pari o superiore a 27/30, a fronte della dimostrazione di aver conseguito almeno il 75% degli esami dell’anno accademico di riferimento, è andato a titolo di contributo università un sussidio annuale di 650 euro. Ad ognuno dei 74 studenti della scuola secondaria di II grado o scuole professionali che hanno raggiunto una valutazione media pari o superiore a 8/10 o equipollente, invece, è stato consegnato un contributo annuale di 400 euro, mentre per i 45 studenti delle scuole secondarie di I grado il premio annuale è stato di 150 euro cadauno.

Per i “Cassa Edile Awards”, nella Categoria Giovani Promesse (premio al lavoratore più giovane ad oggi in servizio, titolo che celebra l’entusiasmo delle nuove generazioni) sono stati premiati Valentina Ciarma (Borgo San Dalmazzo) e Said Ezznadi (Chatillon); nella Categoria Sprint la Camisassa Costruzioni Srl (Caramagna Piemonte) è stata premiata per aver versato le contribuzioni alla Cassa edile con una media mensile di almeno 5 giorni di anticipo ed essere stata in regola al 30 settembre 2023 con un imponibile contributivo dichiarato di almeno 48 mila euro senza rateizzazioni in corso; nella Categoria Fairplay, la Preve Costruzioni Spa (Roccavione) è stata premiata per la correttezza come impresa regolare che denuncia da più mesi senza sospensione.

GLI INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CASSA EDILE DI CUNEO

Il significato del titolo della festa di premiazione 2025: “Una passione che rende magica la vita”

Nelle parole che compongono il titolo che abbiamo dato a questa serata – “Una passione che rende magica la vita” – si cela un messaggio simbolico, soprattutto rappresentano un’idea più profonda: quella che la nostra professione, quella dell’edilizia, è animata da una passione autentica. Un mestiere difficile, complesso, faticoso e talvolta rischioso, ma anche incredibilmente bello, appassionante, variegato e ingegnoso. È questa passione che rende le giornate che trascorriamo “magiche”.

Chi non ha mai varcato la soglia di un cantiere, respirandone l’inconfondibile profumo e ascoltandone i suoni, chi non ha mai vissuto sulla propria pelle il caldo torrido dell’estate o il gelo dell’inverno, chi non ha mai provato l’orgoglio di osservare un’opera realizzata con le proprie mani destinata a durare nel tempo, difficilmente potrà comprendere la profondità di questo mestiere.

Chi non conosce il sacrificio di giornate iniziate all’alba e concluse a tarda sera, o di settimane intere lontano da casa, chi non ha mai risposto a un’emergenza durante una festività, chi non ha mai colto la soddisfazione negli occhi di un cliente che vede realizzato il sogno della propria casa, o di chi percorre per la prima volta l’autostrada o il tunnel costruito con impegno e dedizione, non può comprendere fino in fondo la bellezza e la dignità di questo lavoro.

La vera magia sta nel fatto che ogni giorno è diverso dall’altro: ogni mattina ci svegliamo con la consapevolezza che non sarà mai uguale a quello precedente. Siamo in posti diversi, incontriamo persone diverse, affrontiamo sfide nuove. E questa varietà, questa dinamicità, sono una fortuna, un vero e proprio dono che rende la nostra vita, meravigliosa.

Da qui nasce il nome di questa festa, e il nostro desiderio è che questa sera, attraverso i premi e le emozioni che vi accompagnano, possiate sentire ancora più forte questa passione.

Vorremmo che questo momento rimanga nel vostro cuore come il riconoscimento di un traguardo importante, ma anche come un’occasione per celebrare la magia del vostro mestiere, della vostra passione e della vita stessa.

Andrea Paoli, presidente Cassa Edile Cuneo

Il valore dei sussidi di studio per i figli dei lavoratori e dei premi di fedeltà conferiti agli operai

Oggi celebriamo due importanti riconoscimenti: i sussidi di studio destinati ai figli dei lavoratori iscritti e i premi di fedeltà conferiti agli operai che da molti anni prestano con continuità, serietà e dedizione la loro opera nel settore edile.

Con i sussidi di studio, intendiamo sostenere concretamente il diritto allo studio valorizzare e premiare l’impegno dei giovani che rappresentano il nostro futuro. Dietro ogni traguardo scolastico ci sono fatica, dedizione, passione, il sacrificio e il sostegno delle famiglie, la guida degli insegnanti, il desiderio di crescere, di migliorarsi, di costruire il proprio domani con le proprie forze. Investire nella formazione significa investire in una società più giusta, più consapevole, più preparata, non è solo un dovere, ma una scelta di civiltà. Significa credere in una società più giusta, perché offra opportunità a tutti; più consapevole, perché fondata sulla conoscenza e sul pensiero critico; più preparata, perché capace di affrontare le sfide del presente e di immaginare un futuro migliore. Sostenere i giovani significa credere nella possibilità di un cambiamento positivo. Oggi con questo riconoscimento vogliamo dire a loro grazie per il vostro impegno un caloroso augurio perché possiate portare avanti i vostri sogni con determinazione, impegno e senso del dovere.

Accanto allo sguardo rivolto al futuro, è con profonda riconoscenza che oggi conferiamo i premi di fedeltà a quei lavoratori che da molti anni questo settore lo ha costruito giorno dopo giorno, con il proprio impegno silenzioso e costante che hanno dedicato una vita al mestiere, affrontando con sacrificio, competenza e passione un lavoro tanto impegnativo quanto fondamentale mettendo a disposizione del settore edile la loro professionalità, la loro serietà, tutti questi lunghi anni meritano di essere celebrati. Questi lavoratori rappresentano le fondamenta solide su cui poggia tutto ciò che facciamo, le loro mani hanno edificato non solo strutture, ma anche relazioni, valori, senso di appartenenza, il loro esempio è un pilastro su cui si fonda la dignità del lavoro e la continuità del nostro settore. A loro va il nostro ringraziamento più sincero: che il loro percorso sia d’ispirazione e una guida preziosa per le nuove generazioni.

Vincenzo Battaglia, vicepresidente Cassa Edile Cuneo

Il ruolo insostituibile della Cassa Edile e l’importanza delle persone nel settore delle costruzioni

In un mondo sempre più improntato all’individualismo, la capacità di fare squadra, di offrire servizi apprezzati e di seguire in modo impeccabile tutte le problematiche di un comparto fa la differenza e dà garanzia e qualità. La Cassa Edile di Cuneo in questi anni ha utilizzato al meglio le risorse nel fornire le prestazioni, grazie anche ad un ottimo rapporto consolidato tra le parti costituenti, datoriali e sindacali, con il beneficio di una contrattazione sempre aggiornata per guardare al futuro e darsi nuovi obiettivi produttivi e di qualità.

La Cassa Edile di Cuneo, grazie a conti improntati alla massima trasparenza e correttezza, ad un’azione amministrativa solida, efficace e prudente, garantisce un sistema di mutualità e assistenza sano e virtuoso. Al contempo, avvertiamo forte la responsabilità, affidataci dalla normativa, di essere un vero presidio di legalità per un settore nel quale c’è chi cerca scappatoie per delegittimare le Casse Edili, pur a discapito della sicurezza dei lavoratori e della salute delle imprese. Abbiamo bisogno di una Cassa Edile che continui a vigilare per le sue competenze, che collabori con gli enti preposti e con la regia delle istituzioni per migliorare il settore, evitandone la polverizzazione e il conseguente danno a tutta la collettività.

Siamo passati tra pandemia e superbonus, ora abbiamo di fronte la direttiva case green, la transizione ecologica, la digitalizzazione, le soluzioni tecnologiche innovative, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e l’organizzazione delle filiere produttive. Sono cambiate esigenze ed aspettative delle maestranze, c’è il problema della mancanza di manodopera, c’è il rischio del faticoso passaggio generazionale, più in generale c’è la necessità di ammodernare il mondo delle costruzioni. L’edilizia è un comparto che garantisce un certo fascino, perché chi lavora nel settore con la propria inventiva, con la propria manualità e con un’incredibile passione ne fa un mestiere attraente ed unico. La storia dell’umanità subisce le trasformazioni di chi lavora in questo settore capace di costruire case, infrastrutture e manufatti di qualsiasi specie, determinando la fortuna di un territorio proponendo sempre nuove idee e progetti innovativi.

La tecnologia non sostituirà mai le persone, ma può essere uno strumento straordinario per aumentare la qualità del nostro lavoro. Per questo ogni premio è molto più di un riconoscimento: è un abbraccio collettivo, un applauso sincero agli imprenditori, ai lavoratori e alle loro famiglie, che con dedizione quotidiana, hanno trasformato le sfide in traguardi, lasciando un segno indelebile nel cuore dell’economia provinciale.

Giuseppe Trossarello, presidente categoria Edilizia Anaepa Confartigianato Imprese Cuneo