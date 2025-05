Bra, l’avvocato e scrittore Marco Lamberti si aggiudica il premio letterario internazionale Emily Dickinson

L’avvocato che chiunque vorrebbe avere. Tanto preparato e dedito al lavoro quanto efficace con la sua penna acuta e delicata. Parliamo del principe del foro braidese Marco Lamberti, che si è aggiudicato il 1° posto nel Premio letterario internazionale Emily Dickinson con il suo ultimo libro L'Avvocato del Purgatorio.

Il Premio, fiore all’occhiello della cultura della città di Napoli, è stato fondato e presieduto dalla professoressa Carmela Politi Cenere, intellettuale di grandissimo spessore, docente, giornalista pubblicista e scrittrice che attraverso questo prestigioso concorso contribuisce a incentivare l’interesse e l’amore per la poesia, per la narrativa, la saggistica e l’arte.

Lo scopo è di promuovere la conoscenza di quegli autori del passato e contemporanei, che, pur essendo noti e pur avendo ottenuto successi, non hanno ancora raggiunto i cospicui consensi di pubblico e critica che, invece, meriterebbero. Il tutto tramite conferenze, interviste, letture di prose e di poesie.

La parola al vincitore

Dal premio I Murazzi ai riflettori nazionali con il premio Nero su Bianco, fino ai diplomi d'onore del premio Pegasus di Lugano, questo è solo l’ultimo riconoscimento per Marco Lamberti, che nel suo commento esprime grande soddisfazione, ma non si risparmia quando c’è da dire le cose come stanno. Soprattutto su manifestazioni letterarie fortemente conosciute.

«Sono felicemente sorpreso di tutti questi riconoscimenti che mi provengono dalla critica letteraria dei quali non so se son degno. Ma nella mia indole c'è quella di essere poco valutativo. Di certo (e la nota è amara) non parteciperò mai ai premi di maggiore visibilità quali lo Strega, il Campiello e il Bancarella, ormai diventate progressivamente semplici vetrine commerciali della grossa editoria a fini commerciali, introiti che si sommano ai lauti finanziamenti pubblici, mentre la media e piccola editoria sta morendo. Personalmente sono davvero felice, nel mio piccolo, di darle un po’ di lustro».

La premiazione è in programma il prossimo 5 giugno a Napoli alla presenza tra gli altri del Rettore dell'Università Federico II per un libro che assicura al lettore variegate emozioni, e dunque, un’ottima lettura.