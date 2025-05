A Demonte i “Silenzi” di Mario Conte e le “Storie” di Marina Falco

Presso le sale espositive di Palazzo Borelli a Demonte, in via Martiri e Caduti per le Libertà 1, dal 24 maggio al 22 giugno 2025, l’Associazione “Amici di Demonte” presenta la mostra degli artisti Mario Conte “Silenzi” e Marina Falco “Storie”.

Curata da Enrico Perotto, in collaborazione con Silvio Rosso, con catalogo a cura di Cornelio Cerato Hobby Foto Cuneo, la mostra verrà inaugurata sabato 24 maggio alle ore 17 nella sala delle feste di Palazzo Borelli.

La mostra è aperta fino a domenica 22 giugno con i seguenti orari: venerdì 16,30/18, sabato e domenica 10,30/12-16,30/18.

Info: amicididemonte@gmail.com