"Clorofilla 2025": un week end ad Alba tra fiori, giochi e la bellezza della natura

Un fine settimana per ritrovarsi all’aria aperta, tra fiori profumati, laboratori per bambini e incontri dedicati alla bellezza del verde. È questo lo spirito di Clorofilla 2025, la nuova mostra-mercato florovivaistica che sabato 24 e domenica 25 maggio animerà piazza San Paolo, nel cuore di Alba. Dalle 9 alle 19, un’esplosione di colori, profumi e iniziative coinvolgenti accoglierà visitatori di ogni età in una cornice pensata per emozionare e far riflettere.

Protagonista dell’evento sarà Asproflor – Comuni Fioriti, promotore e ideatore dell’iniziativa, che ha voluto costruire questo appuntamento in sinergia con il Comune di Alba, l’associazione Alba sotto le Torri e con Circonomia, il festival nazionale dell’economia circolare e della transizione ecologica. Un sentito ringraziamento va a tutte queste realtà per l'entusiasmo, la visione condivisa e la collaborazione concreta che hanno reso possibile questa nuova avventura floreale.

Il programma

Clorofilla nasce per gli amanti dei fiori, le famiglie e per i più piccoli, con uno sguardo attento all’educazione ambientale e al valore del verde come strumento di crescita. Nello spazio allestito da Asproflor sarà possibile partecipare a giochi esperienziali e laboratori creativi: dai percorsi sensoriali a piedi nudi ai laboratori della “Cucina Verde”, fino a “Piantala!”, workshop in cui ogni bambino potrà re-invasare una piantina da portare a casa come simbolo del proprio impegno per la natura.

Una delle attività più affascinanti sarà “Il canto delle piante”, in programma per tutta la giornata di sabato 24: grazie all’incredibile strumento “Music Plant” del ricercatore e naturopata Severino Doppi, sarà possibile ascoltare le armonie prodotte dagli impulsi elettrici delle piante. Un’esperienza sonora unica e suggestiva, che dà voce – letteralmente – alla vita verde che ci circonda.

Il legame con Circonomia si concretizzerà sabato pomeriggio alle 16 nel cortile della Maddalena, dove interverrà Stefano Mancuso, biologo e divulgatore tra i più noti in Italia, per raccontare “La versione degli alberi”: un dialogo profondo tra scienza, ecologia e filosofia del verde.

Domenica 25 si prosegue con laboratori, percorsi sensoriali e la possibilità di scoprire varietà botaniche rare, resistenti alla siccità e selezionate per fioriture generose. Alle ore 11.30 ci sarà un’elegante Aperitivo Floreale per brindare insieme alla bellezza e alla comunità.

Durante la mattina si terranno anche due momenti a forte valenza sociale: l’inaugurazione della nuova rotonda fiorita di corso Bra, dedicata a Fiorenza Gabiati, e la donazione al Comune di Alba dei rododendri vincitori della medaglia d’oro a Euroflora 2025. Un gesto concreto di bellezza sostenibile, che sottolinea l’impegno di Asproflor nel promuovere il riuso e la valorizzazione degli spazi urbani.

Le dichiarazioni

Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor, commenta:

«Clorofilla è molto più di una mostra-mercato: è un’esperienza educativa e partecipativa che vogliamo condividere con i cittadini, le scuole e le famiglie. Ringraziamo il Comune di Alba e l’associazione Alba sotto le torri per la collaborazione e Circonomia per aver contribuito con contenuti culturali di altissimo livello. Siamo convinti che da questa collaborazione nasceranno nuovi progetti per coltivare il rispetto e l’amore per la natura nelle generazioni più giovani.»

Il Sindaco Alberto Gatto e la Vicesindaco Caterina Pasini sottolineano:

«Clorofilla è l’espressione più viva della primavera: un’iniziativa che mette al centro la bellezza, la sostenibilità e il senso di comunità. Siamo felici di vedere la nostra città così attiva e attenta a queste tematiche, e ringraziamo Asproflor per il prezioso lavoro svolto, anche attraverso la cura della nuova rotonda dedicata a Fiorenza Gabiati e la donazione dei rododendri.»

Micaela Delsanto, presidente di Alba Sotto le Torri – Commercianti Centro Storico, conclude: «Un evento come Clorofilla rappresenta un perfetto incontro tra promozione commerciale, educazione e intrattenimento. Siamo felici di accogliere famiglie, bambini e visitatori in una piazza San Paolo fiorita e vivace, in un centro storico colorato dalla virtuosa sinergia tra pubblico, privato e mondo associativo».

Clorofilla 2025 è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi ispirare. Un’occasione per far fiorire idee, relazioni e consapevolezza, proprio nel cuore della città