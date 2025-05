Domani "QuintEssenza" apre le porte della città di Savigliano a erbe e fiori con 150 espositori e 22 eventi

Domenica 18 maggio, dalle ore 9 alle 19, la città di Savigliano accoglie la XXVI edizione di "QuintEssenza", la grande mostra mercato organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni dedicata a erbe, spezie, fiori e arricchita da ben 22 iniziative collaterali.

Undici sono i luoghi cittadini che offrono un’esperienza sensoriale unica: il cuore pulsante dell’evento sono i 150 espositori che colorano piazza Santarosa, piazza Cesare Battisti e piazza Molineri; via Alfieri, via Sant’Andrea, piazza Turletti e corso Roma sono dedicate agli hobbisti; in piazza Cavour spazio ai produttori locali con Campagna Amica di Coldiretti e Confagricoltura con Cascine Piemontesi. Sei i momenti di dialogo organizzati nell’area talk in piazza Santarosa, con approfondimenti, riflessioni e presentazioni di libri, spaziando dalla cucina alla cura di sé. Tre le proposte di visite guidate alle bellezze delle città: dai giardini storici con gli studenti dell’IIS Cravetta, all’orto botanico in piazza Turletti con i volontari di Altea, ai percorsi espositivi del Muses.

Dodici i laboratori, di cui sei dedicati agli adulti e altrettanti ai bambini, spaziando da pratiche del benessere a esperienze didattiche e dimostrative. Completa l’elenco una piccola esposizione di illustrazioni botaniche e naturalistiche con dimostrazione di pittura ad acquerello dal vivo in piazza Molineri (chiostro di San Pietro).

Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.