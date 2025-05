Calcio: l'AC Bra ha festeggiato la serie C in Comune [FOTO]

Ancora festeggiamenti per l’AC Bra Calcio ieri pomeriggio nel municipio di Bra.

Squadra, dirigenza e staff tecnico sono stati ricevuti e omaggiati per il bellissimo campionato, culminato con la promozione in Lega Pro, che li vedrà impegnati per la seconda volta nella storia dei giallorossi nella stagione 2025/2026.

Il sindaco Gianni Fogliato ha consegnato nelle mani del capitano Cristian Tos una targa ricordo, ringraziamento a nome di tutta la città, chiudendo il proprio intervento con la considerazione che “I risultati si ottengono facendo squadra e ho percepito nei braidesi un rinnovato spirito di appartenenza”.

Anche il consigliere regionale Daniele Sobrero, sempre molto vicino allo sport cuneese, ha consegnato al mister Fabio Nisticò una targa e i saluti del presidente Alberto Cirio.

Omaggi anche dalla Provincia di Cuneo, rappresentata dal presidente Luca Robaldo e interventi del presidente ATL Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino “Sarete ambasciatori del nostro territorio” e del direttore di ASCOM Bra Luigi Barbero “ È il momento in cui gli imprenditori e le aziende vi siano vicine”.

Per il principale sponsor della società Bra Calcio, la Banca di Cherasco, è intervenuto il presidente Giovanni Claudio Olivero confermando che “Continueremo a sostenervi”, seguito dal toccante ricordo di Attilio Bravi, da parte della moglie Riccarda Guidi.

“Magari non avete idea del perché lo stadio dove avete giocato è intitolato a mio marito Attilio, ma sappiate che è stato l’unico braidese, finora, a partecipare alle Olimpiadi, quelle di Roma 65 anni fa, nella specialità del salto in lungo. Senza contare che vinse sette titoli nazionali, la prima Universiade e moltissime gare a livello europeo, prima di diventare presidente del Coni per 18 anni e lanciare la carriera di tanti giovani atleti”.

Il presidente Giacomo Germanetti ha ricordato la questione stadio: “Avete creato e condiviso uno spirito di squadra straordinario. Spero si formi la stessa unità di intenti nelle istituzioni affinché si possa giocare prima possibile nel nostro stadio”.

Uno stadio, che come ha ricordato il mister Fabio Nisticò:

“Ci porterà punti, grazie ai nostri meravigliosi tifosi, che ringraziamo per il supporto di tutta la stagione, anche nei momenti di difficoltà, per fortuna pochi, che abbiamo avuto”

Per il momento sembra difficile la possibilità di giocare al “Moccagatta” di Alessandria. Più probabili le sedi provvisorie di Vercelli o Novara, in attesa che l’ “Attilio Bravi” ottenga l’omologazione per la categoria.

Alla serata ha partecipato il consiglio comunale braidese al completo e naturalmente lo staff tecnico dell’AC Bra, con il DS Pietro Sartori, l’addetto alla comunicazione Danilo Lusso, Piero Reviglio, Andrea Burdese, tutti i giocatori e i collaboratori, protagonisti di un’annata strepitosa.

La cerimonia si è conclusa sulla scalinata del municipio con foto ricordo impreziosita dalla Vespa del preparatore dei portieri e grande ex Walter Negro: in sella il capitano Cristian Tos.