Lo sport che unisce: è iniziata la Young Cup 2025

È tutto pronto per l’edizione 2025 della Young Cup, il grande torneo di calcio giovanile organizzato dalla Scuola Calcio Cuneo Oltrestura che da anni promuove non solo lo sport ma anche l’amicizia, il rispetto e l’inclusione. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina in conferenza stampa, alla presenza di autorità civili, sportive e sponsor che sostengono questa manifestazione che si è ormai affermata come uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera.

La Young Cup non è un semplice torneo: è un vero e proprio festival dello sport giovanile, capace di coinvolgere bambini e ragazzi dalla categoria 2010 fino alla 2019, riunendo in un’unica grande festa oltre 1.100 atleti pronti a scendere in campo con entusiasmo e voglia di divertirsi. La manifestazione coinvolge ben 25 società sportive, 79 squadre, per un totale di 1.185 giovani calciatori, accompagnati da allenatori, dirigenti e centinaia di famiglie che, come ogni anno, renderanno l’evento ancora più speciale.

La Young Cup è una grande vetrina per i giovani talenti ma, soprattutto, un’occasione educativa, dove si impara il valore del lavoro di squadra, del rispetto delle regole e dell’importanza di saper vincere e perdere con lo stesso spirito sportivo.

A portare il saluto delle istituzioni locali sono intervenuti il vicesindaco di Cuneo Luca Serale e l’assessore Valter Fantino, che hanno espresso l’orgoglio della città nell’ospitare un evento così partecipato, che dimostra come lo sport sia uno degli strumenti più efficaci per educare i giovani e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Presente anche Mauro Bernardi, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che da anni sostiene le iniziative di promozione sportiva a favore dei più giovani, e Elio Lingua, Presidente Provinciale delle ACLI, che ha ricordato il ruolo sociale che lo sport ricopre nel formare i cittadini di domani.

Le partite si disputeranno nei campi delle frazioni di San Benigno, San Pietro del Gallo, Roata Rossi e Passatore, che per tutto il week-end si trasformeranno in veri e propri centri di festa e di sport. Ogni frazione offrirà non solo l’accoglienza delle sue strutture sportive, ma anche l’energia di decine di volontari e dirigenti che stanno lavorando per garantire un’esperienza indimenticabile ai piccoli atleti e alle loro famiglie.

Il presidente e i dirigenti Ivano Oggero, Aldo Galaverna, Enzio Isaia, Emiliano Rosso e Aldo Ghio, hanno sottolineato il valore di questa rete territoriale che dimostra come il calcio possa davvero essere uno strumento per fare comunità, coinvolgendo centinaia di persone in un progetto condiviso.

A prendere la parola nel cuore della conferenza è stata la direzione tecnica della Scuola Calcio, rappresentata da Roberto Boniello e Alessandro Casalegno, che hanno ribadito come la Young Cup non sia solo una questione di risultati o classifiche, ma soprattutto un momento di crescita personale e collettiva per ogni giovane atleta.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare anche quest’anno questo meraviglioso evento" – hanno dichiarato gli organizzatori – "La nostra missione è promuovere lo sport come strumento di crescita e amicizia. Ringraziamo di cuore tutte le società partecipanti, i genitori, i volontari e gli sponsor che rendono possibile questa festa dello sport. Vedere così tanti giovani scendere in campo con il sorriso è il successo più grande che possiamo ottenere”.

Importante anche il contributo degli sponsor, veri e propri partner di questa iniziativa. Presenti alla conferenza Marco Valle per Granda Lab, Carlo Pressenda per Cassa di Risparmio di Savigliano, Luca Bramardo, Massimo Panero per BB Electronics, Paolo Magnaldi per l’Impresa Edile Magnaldi, Gigi per Il Podio Sport, Mattiauda Auto, e Diego Gazzera per la Cassa di Risparmio di Fossano, Agenzia Roata Rossi.

“Senza il loro sostegno – hanno ribadito gli organizzatori – tutto questo non sarebbe possibile. Grazie di cuore a chi, anno dopo anno, crede nei valori dello sport e ci aiuta a renderli concreti con iniziative come questa”.

A chiudere la conferenza è stato Aldo Ghio, che ha voluto ringraziare ancora una volta tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione della Young Cup, ricordando che lo sport non si costruisce da soli, ma insieme, giorno dopo giorno, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento.

L’appuntamento è fissato: week-end di sport, amicizia e divertimento sui campi di San Benigno, San Pietro del Gallo, Roata Rossi e Passatore. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti: famiglie, amici, appassionati di calcio e cittadini.