Rodello, c’è chi dice no alla trasformazione dell’area polifunzionale di via Canonico Battaglino in un belvedere

Ha raggiunto in poche settimane di vita le 220 firme – realizzate non solo dai residenti ma non solo – la petizione presentata al sindaco, alla giunta e al Consiglio comunale di Rodello incentrata sulla richiesta di blocco del progetto per la realizzazione del nuovo belvedere in sostituzione dell’area giochi polivalente di piazza Canonico Battaglino.

“L’area giochi – si legge nella lettera prodotta dai promotori dell’iniziativa - è l’unico luogo di svago e aggregazione per famiglie esistente sul territorio comunale, di facile accesso anche per i bambini e sicuro. L’area è poi già destinata a belvedere con passaggi pedonali e panchine che si affacciano su Alpi e Langhe”.

Il progetto è stato approvato formalmente dalla giunta nella seduta del 27 gennaio scorso. Avrà un costo totale di 897 mila euro.

“Tutto il complesso dell’area potrebbe essere gestito da enti o associazioni del territorio per promuovere l’attività sportiva, dando anche all’amministrazione la possibilità di introitare le entrate e ridurre i costi di gestione – si legge ancora -. Si ritiene quindi che sia il parcheggio che l’area giochi, così come esistenti, siano di fondamentale importanza per la collettività. La notevole spesa potrebbe essere utilizzata per nuove strutture pubbliche più utili alla popolazione senza alterare l’attuale impianto polifunzionale del centro storico”.