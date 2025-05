La Cassa Edile di Cuneo ha premiato lavoratori, studenti e aziende distribuendo 140 mila euro

"Oggi celebriamo due importanti riconoscimenti: i sussidi di studio destinati ai figli dei lavoratori iscritti e i premi di fedeltà conferiti agli operai che da molti anni prestano con continuità, serietà e dedizione la loro opera nel settore edile" ha detto il presidente Cassa Edile Cuneo Andrea Paoli.

"Con i sussidi di studio, intendiamo sostenere concretamente il diritto allo studio valorizzare e premiare l’impegno dei giovani che rappresentano il nostro futuro. Dietro ogni traguardo scolastico ci sono fatica, dedizione, passione, il sacrificio e il sostegno delle famiglie, la guida degli insegnanti, il desiderio di crescere, di migliorarsi, di costruire il proprio domani con le proprie forze. Investire nella formazione significa investire in una società più giusta, più consapevole, più preparata, non è solo un dovere, ma una scelta di civiltà. Significa credere in una società più giusta, perché offra opportunità a tutti; più consapevole, perché fondata sulla conoscenza e sul pensiero critico; più preparata, perché capace di affrontare le sfide del presente e di immaginare un futuro migliore. Sostenere i giovani significa credere nella possibilità di un cambiamento positivo. Oggi con questo riconoscimento vogliamo dire a loro grazie per il vostro impegno un caloroso augurio perché possiate portare avanti i vostri sogni con determinazione, impegno e senso del dovere".

"Accanto allo sguardo rivolto al futuro, è con profonda riconoscenza che oggi conferiamo i premi di fedeltà a quei lavoratori che da molti anni questo settore lo ha costruito giorno dopo giorno, con il proprio impegno silenzioso e costante che hanno dedicato una vita al mestiere, affrontando con sacrificio, competenza e passione un lavoro tanto impegnativo quanto fondamentale mettendo a disposizione del settore edile la loro professionalità, la loro serietà, tutti questi lunghi anni meritano di essere celebrati. Questi lavoratori rappresentano le fondamenta solide su cui poggia tutto ciò che facciamo, le loro mani hanno edificato non solo strutture, ma anche relazioni, valori, senso di appartenenza, il loro esempio è un pilastro su cui si fonda la dignità del lavoro e la continuità del nostro settore. A loro va il nostro ringraziamento più sincero: che il loro percorso sia d’ispirazione e una guida preziosa per le nuove generazioni".

"In un mondo sempre più improntato all’individualismo, la capacità di fare squadra, di offrire servizi apprezzati e di seguire in modo impeccabile tutte le problematiche di un comparto fa la differenza e dà garanzia e qualità - ha aggiunto il vicepresidente della Cassa Edile Cuneo Vincenzo Battaglia -. La Cassa Edile di Cuneo in questi anni ha utilizzato al meglio le risorse nel fornire le prestazioni, grazie anche ad un ottimo rapporto consolidato tra le parti costituenti, datoriali e sindacali, con il beneficio di una contrattazione sempre aggiornata per guardare al futuro e darsi nuovi obiettivi produttivi e di qualità".

"La Cassa Edile di Cuneo, grazie a conti improntati alla massima trasparenza e correttezza, ad un’azione amministrativa solida, efficace e prudente, garantisce un sistema di mutualità e assistenza sano e virtuoso. Al contempo, avvertiamo forte la responsabilità, affidataci dalla normativa, di essere un vero presidio di legalità per un settore nel quale c’è chi cerca scappatoie per delegittimare le Casse Edili, pur a discapito della sicurezza dei lavoratori e della salute delle imprese. Abbiamo bisogno di una Cassa Edile che continui a vigilare per le sue competenze, che collabori con gli enti preposti e con la regia delle istituzioni per migliorare il settore, evitandone la polverizzazione e il conseguente danno a tutta la collettività".

"Siamo passati tra pandemia e superbonus, ora abbiamo di fronte la direttiva case green, la transizione ecologica, la digitalizzazione, le soluzioni tecnologiche innovative, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e l’organizzazione delle filiere produttive. Sono cambiate esigenze ed aspettative delle maestranze, c’è il problema della mancanza di manodopera, c’è il rischio del faticoso passaggio generazionale, più in generale c’è la necessità di ammodernare il mondo delle costruzioni. L’edilizia è un comparto che garantisce un certo fascino, perché chi lavora nel settore con la propria inventiva, con la propria manualità e con un’incredibile passione ne fa un mestiere attraente ed unico. La storia dell’umanità subisce le trasformazioni di chi lavora in questo settore capace di costruire case, infrastrutture e manufatti di qualsiasi specie, determinando la fortuna di un territorio proponendo sempre nuove idee e progetti innovativi".

"La tecnologia non sostituirà mai le persone, ma può essere uno strumento straordinario per aumentare la qualità del nostro lavoro. Per questo ogni premio è molto più di un riconoscimento: è un abbraccio collettivo, un applauso sincero agli imprenditori, ai lavoratori e alle loro famiglie, che con dedizione quotidiana, hanno trasformato le sfide in traguardi, lasciando un segno indelebile nel cuore dell’economia provinciale" ha concluso Giuseppe Trossarello, presidente categoria Edilizia Anaepa Confartigianato Imprese Cuneo.