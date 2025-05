STORIE DI MONTAGNA / Le storie di montagna si prendono una piccola pausa

Caro lettore,

se stai aspettando come ogni domenica una nuova Storia di Montagna oggi non arriverà. Ma c’è un buon motivo! Una piccola storia, però, te la voglio raccontare lo stesso, perché alla fine è quello che ti aspetti ogni domenica mattina, mentre stai bevendo il caffè e leggi di chi, per vivere e ricominciare, ha scelto la montagna.

I racconti della vita delle persone, che oggi abitano le terre alte, hanno appassionato sempre più lettori e mi sono chiesta spesso come mai, ma credo la risposta sia semplice: sono storie belle, capaci di fare sorridere l’anima, motivanti chi, in questa vita, sta faticando e sogna di cambiare tutto. Sono nate da una sognatrice che aveva in mente un progetto ovvero portare le persone in montagna a conoscere chi di montagna vive, per renderle dei turisti più consapevoli e meno pretenziosi.

Una notte insonne, nel 2022, ho creato il blog “il pensatoio”, non avevo idea della strada che avrebbero fatto le storie che avevo raccolto e se mai qualcuno le avrebbe lette, ma è stato un crescere di entusiasmo e di voglia di raccontare. La cosa più bella è stata che io per prima mi sono appassionata a quei racconti. Sono diventati importanti e motivanti per me e andare a scovarli è diventato il mio passatempo preferito. Da ogni incontro ha avuto tantissimo e ho iniziato a riempire la mia valigia di positività, esempi da seguire, sogni da realizzare e energia positiva.

Se si crede in un sogno e si lavora per realizzarlo prima o poi qualcosa succede e così le storie di montagna hanno fatto tanta strada e sono finite dentro dei libri. Tanti affezionati lettori hanno nella loro libreria questi scritti, che sono delle vere guide alla ricerca di persone che io ho incontrato nel mio cammino e che molti hanno deciso di andare a conoscere.

Sono usciti due libri (Echi dalle Terre Alte e Montagne da vivere) e oggi uscirà il terzo volume in anteprima. L’editore resta lo stesso, Andrea Garavello, della LAR Editore di Perosa Argentina, ancora una volta ha creduto nel mio incredibile progetto e mi ha dato fiducia.

Oggi, in questa domenica speciale alle 16 al Salone del libro di Torino verrà presentato “Vite in salita - Racconti dalle terre alte delle valli torinesi e cuneesi”. In questa raccolta di vite dove ci sono 21 storie che arrivano dal Torinese e 15 dal Cuneese. Ho scelto di sconfinare dalla mia amata provincia di Cuneo perché ero curiosa di trovare altre storie da raccontare. Mi sono resa conto di come la montagna è montagna ovunque e di come le problematiche siano le stesse in tutte le terre alte. Raccontare vuol dire portare la voce di chi sceglie questo ambiente. Sono ormai tre anni che viaggio tra le montagne. Il mio è un cammino differente, un itinerario fatto di parole e di ascolto. Non raggiungo cime, non mi inerpico tra gli stretti sentieri alpini, non bivacco in un rifugio: io incontro persone che vivono di montagna! Le stesse persone che tu, caro lettore, poi vai ad incontrare.

Questa domenica le storie riposano nel mio cassetto perché io vado a realizzare il mio sogno, quello che accomuna tutti gli scrittori, essere al Salone del Libro a presentare il proprio scritto.

Non ci fossi stato tu, che ogni domenica mi leggi, che ti sei appassionato a ciò che trovi in questa rubrica, il mio sogno non si sarebbe mai realizzato: quindi grazie! Torna qui, la prossima domenica, su questo grande giornale on line che mi ha concesso questo spazio e che ringrazierò sempre, la rubrica arriverà puntuale come sempre il 25 maggio, e le storie torneranno a stupirti e ad invogliarti a conoscere piccole grande persone comuni dalle grandi storie di vita.