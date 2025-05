Festa della Salute: Alba diventa capitale della divulgazione sulla prevenzione del rischio sul luogo di lavoro

La Festa della Salute, grande iniziativa a scopo divulgativo per promuovere la prevenzione dei fattori di rischio sui luoghi di lavoro, si è tenuta sabato 17 maggio 2025 al Parco Tanaro di Alba.

L’evento è stato organizzato da Albamedica e Praticamente Salute, centri medici con sede amministrativa ad Alba, e presenti in molte altre realtà territoriali, quali Bra, Fossano, Cuneo e Torino.

Scopo della manifestazione, che ha visto la partecipazione dell’autore di testi Mogol come special guest della serata, è stato quello di porre l’accento sull’importanza decisiva che può avere una sana condotta di vita sui luoghi di lavoro, con effetti molto positivi non soltanto per la prevenzione a tutela della salute individuale, ma anche come condizione fondamentale per garantire migliori livelli di efficienza e produttività aziendale.