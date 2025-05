A Dronero la Festa dello Sport per i bimbi delle scuole dell'Infanzia

“Faccio sport” ormai non è soltanto un inno, ma la dimostrazione che insieme e con entusiasmo si può davvero fare molto. A Dronero , mercoledì 14 maggio, presso gli impianti sportivi “Filippo Drago” si è tenuto un appuntamento ormai attesissimo: la Festa dello Sport per i bimbi delle scuole dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo.



Sono state ben quattro le attività sportive in cui i bambini dell'ultimo anno si sono cimentati (calcio, tennis, judo e atletica), il tutto sotto la guida attenta da parte degli istruttori delle associazioni sportive territoriali. Una bella giornata, possibile grazie alla collaborazione con l'A.C.D. Pro Dronero, l'A.S.D. Valle Maira Judo, il Tennis Club Dronero e l'A.S.D. Dragonero.



Anche i bambini di 3 e 4 anni, loro invece nei singoli plessi, si sono divertiti in giochi ed attività, come i compagni più grandi guidati da vari esperti sportivi e dalle insegnanti. Immancabili, poi, il pranzo al sacco e la premiazione di tutti i partecipanti con tanto di medaglia.



Le insegnanti desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale l’importante giornata dedicata allo sport, all’amicizia ed alla condivisione.