Judo: Yuri Penone dell’A.S.D. Valle Maira vola al terzo posto alle Finali dei Campionati Italiani A1 Juniores

Un meritatissimo terzo posto ed un’altra giornata da ricordare, sabato 17 maggio, per l’A.S.D: Judo Valle Maira, All’interno del palazzetto Comunale di Leinì si sono svolte le Finali dei Campionati Italiani A1 classe Juniores e l’associazione è stata rappresentata dall’atleta Yuri Penone seguito dal Maestro Diego Penone.



Juniores kg 100, Yuri ha perso il primo incontro di misura, ma nei ripescaggi ha trovato la forza di reagire. Grinta e determinazione lo hanno portato a vincere così tre incontri per Ippon (KO tecnico), in meno di un minuto per incontro. Si è classificato al terzo posto, acquisendo la cintura nera I° Dan.



“Peccato per il primo incontro - commenta il Maestro Diego Penone - Yuri con un pizzico in più di determinazione sicuramente andava in finale, per il primo o secondo posto. Per la prima finale da Juniores, però, andare subito a medaglia è un risultato di tutto rispetto: il cambio di classe non è mai facile e ti ritrovi a combattere con avversari più vecchi nonché con maggiore esperienza. Sono contento di questo risultato, tutto meritato! Yuri ha iniziato quest’anno subito con una medaglia al Gran Prix Italia, tutto questo fa ben sperare nel futuro.”



Tutto il direttivo dell’associazione si congratula con Yuri per il brillante risultato ottenuto.