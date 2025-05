A Bra s'inaugura una panchina lilla contro i disturbi del comportamento alimentare

La panchina lilla posata ad Alba in ricordo di Irene Ferrero

In occasione della “Giornata Mondiale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare”, che si celebra il 2 giugno, venerdì 24 maggio alle ore 15 presso il Centro Polifunzionale "Giovanni Arpino" di Bra, si terrà un incontro dedicato alla sensibilizzazione sul tema, promosso dall’associazione Il Bucaneve, in collaborazione con A-Fidati, la Consulta Giovanile di Bra e il Comune di Bra.

L’iniziativa, dal titolo “Voglio imparare ad amarmi”, culminerà con l’inaugurazione di una Panchina Lilla in via Cavour, simbolo di consapevolezza, prevenzione e speranza nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare (Dca).

Dopo la toccante cerimonia tenutasi a marzo ad Alba per la panchina dedicata a Irene Ferrero, questo nuovo appuntamento intende continuare a dare voce a chi affronta quotidianamente l’anoressia, la bulimia e altri Dca, contribuendo a rompere il silenzio su un tema ancora troppo spesso sottovalutato.

Il pomeriggio sarà arricchito da momenti di riflessione e testimonianze, per diffondere un messaggio chiaro e potente: amarsi è il primo passo per guarire.

La cittadinanza è invitata a partecipare.