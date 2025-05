Cuneo: al via i lavori di riqualificazione del casotto Mistral

Partono oggi i lavori dell’ultimo dei cantieri finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono la riqualificazione del cosiddetto “casotto Mistral”, l’edificio posto dopo la fine del Viale degli Angeli, al numero 2 di viale Federico Mistral. Di proprietà del Comune, ospita alcuni laboratori del Centro diurno riabilitativo per persone con disabilità che cercano un mantenimento e miglioramento della qualità della vita. Il Centro – gestito dal Consorzio Socio Assistenziale Cuneese - accoglie ogni giorno 20 persone tra i 14 ed i 65 anni.

I lavori previsti comprendono la riqualificazione completa dell’edificio esistente, con l’inserimento del vano ascensore, il risanamento della facciata (infissi, riprese d’intonaco e tinteggiatura), il recupero dei locali seminterrati per la realizzazione di nuovi servizi igienici e il rifacimento completo della copertura. Si tratta, evidentemente, di interventi finalizzati a una migliore fruizione dell’edificio da parte dei suoi ospiti e in particolare delle persone con ridotta mobilità fisica. Durante i lavori il centro diurno resterà comunque attivo.

L’intervento è uno dei 13 cantieri cuneesi che sono stati ammessi a finanziamento Pnrr in quanto progetti che contribuiscono alla transizione ecologica e all’inclusione sociale (i cosiddetti progetti PinQua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) . Ha un costo complessivo di 600 mila euro. Sarà concluso e collaudato entro il 31marzo 2026, come tutti i cantieri PNRR che sono in città.

L’appalto per i lavori è stato affidato a un raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Fratelli Navarra S.r.l. e Gruppo ECF Impianti tecnologici e costruzioni S.p.a.

Gli Assessore competenti, Alessandro Spedale e Paola Olivero, commentano: “Siamo contenti di partire con lavori che sono preziosi per migliorare la fruibilità del centro da parte dei suoi ospiti. Sarà anche un edificio in più del patrimonio comunale che rientrerà nei parametri di sostenibilità energetica”.

La Sindaca Patrizia Manassero evidenzia: “Tutti i cantieri PNRR sono ora al lavoro ed è una enorme soddisfazione nonché un grande successo. Il tempo scorre e la scadenza del marzo 2026 non è lontana, ma uffici e ditte lavorano alacremente. Non passerà molto tempo e potremo iniziare con gli annunci sulla fine dei cantieri, a partire dal micronido a Madonna dell’Olmo. Il nostro “Cuneo si trasforma” non è solo un auspicio ma è realtà di cui, finiti i lavori e tolte tutte le impalcature, i cittadini potranno rendersi conto e beneficiare”.