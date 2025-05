Dalla Francia all’Italia: in arrivo le crêpes alla Nutella firmate Ferrero

Dopo il gelato in vaschetta e la versione della Nutella vegana, Ferrero è pronta a conquistare nuovi golosi del mercato con un nuovo prodotto: le crêpes surgelate ripiene di Nutella. Già in vendita da qualche mese in Francia (nella foto sotto), nei punti vendita Carrefour, il lancio italiano è imminente. La novità è stata presentata in anteprima al Gruppo VéGé durante il tradizionale appuntamento di Linkontro NielsenIQ al Forte Village, uno dei momenti più attesi dall’industria della distribuzione. E come spesso accade in casa Ferrero, la strategia non prevede campagne pubblicitarie, ma un’uscita silenziosa, lasciando che siano gli scaffali e il passaparola a fare il loro corso.

Sui social, indiscrezioni e commenti entusiasti iniziano a circolare, tra chi ne sottolinea la praticità e chi scommette già su un successo garantito. Il prodotto, pensato per essere scaldato in pochi minuti, si rivolge a chi cerca comodità e un tocco goloso.