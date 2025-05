Gli alunni della primaria di Sale Langhe a lezione con gli AIB di Priero

Lezione speciale, lo scorso martedì 13 maggio, per gli alunni della scuola primaria di Sale delle Langhe che hanno incontrato i volontari del gruppo Anti Incendi Boschivi (AIB) di Priero.

Gli AIB, in piazza I maggio, hanno dedicato un intero pomeriggio a illustrare ai bambini come affrontare le emergenze in caso di incendio. L'iniziativa ha riscosso interesse e curiosità nei presenti, che hanno risposto con attenzione e molte domande.

“Un grazie ai volontari da parte dell’amministrazione comunale per il prezioso insegnamento ma anche per il servizio che svolgono quotidianamente per le nostre comunità" - il commento del sindaco, Andrea Mozzone.

Un pomeriggio all’insegna della formazione, della sicurezza e del senso civico, che ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più giovani al mondo del volontariato e alla tutela del territorio.