In Valle Pesio arrivano i monaci tibetani: realizzeranno un "Mandala" di sabbia colorata

L’Associazione Amici Alta Valle Pesio e la Casa alla Pesa invitano tutti dal 5 all' 8 giugno presso la Casa alla Pesa, cellula ecomuseale dei Certosini, sita in frazione Vigna 8 , all’incontro con un gruppo di monaci tibetani del monastero di Drepung Gomang situato nel Sud dell’India che saranno ospiti della struttura. I monaci saranno in tournée nel nostro Paese per diffondere un importante messaggio di compassione e amore universale. Lo faranno realizzando un affascinante “Mandala” di sabbia colorata, una delle più alte espressioni spirituali, oltreché artistiche, della tradizione buddhista tibetana.

Durante la loro permanenza sarà possibile assistere alla realizzazione di un mandala, una delle più alte espressioni spirituali, oltreché artistiche, della tradizione buddhista, il risultato di un lungo e meticoloso lavoro, che può durare giorni, da parte di monaci specializzati e autorizzati nello svolgimento di tale pratica. L’ingresso per assistere a questo interessante evento è a offerta libera.

Sarà possibile anche assistere alla Puja, parola sanscrita che significa "offerta" ed è comunemente usata per indicare una cerimonia rituale nel corso della quale i monaci cantano preghiere ed eseguono rituali specifici per il tipo di preghiera offerta. Le preghiere sono rivolte a Buddha, bodhisattva e divinità. Il loro scopo principale è superare la negatività che può essere un ostacolo per ottenere la liberazione dalla sofferenza e promuovere il benessere spirituale, emotivo, mentale e fisico.

Il programma prevede: giovedì 5 giugno ore 17,30 alle 19,00 Puja e inizio Mandala. Venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30 possibilità di assistere alla creazione del Mandala. Domenica 8 giugno alle 10,00 alle 13,00 e alle 15,30 Puja di distruzione Mandala.

Ricco è anche il calendario di iniziative a corollario del progetto. Primo appuntamento lunedì 26 maggio alle ore 20,30 con un incontro presso la biblioteca civica “E. Alberione” dal titolo “Mente e consapevolezza neuroscienza, buddhismo e la ricerca del benessere” con Samuele Chiaramello.

Venerdì 6 giugno alle ore 20,30 presso la biblioteca civica “E. Alberione” incontro dal titolo “Avere una pura motivazione altruistica e compassionevole per far fronte alle difficoltà della vita di ogni giorno” conduce il Ven. Othok Rimpochè.

Ultimo appuntamento sabato 7 giugno alle ore 18,00 con la presentazione del libro “In viaggio con un Lama tibetano “ di Daniele Rista con letture di Manuela Caula, presso la Casa alla Pesa.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito con la richiesta di offerta libera.

Per maggiori informazioni chiamare il numero +39 3402576031.