La Banda Musicale di Mondovì in concerto al Santuario di Vicoforte per l'Ascensione

Domenica prossima la città di Mondovì si recherà a Vicoforte alla Basilica dedicata alla Natività di Maria Santissima Regina Montis Regalis per onorare, in processione, il voto espresso nel 1835 quando era stata colpita dall’epidemia di colera; significativo ed importante è anche stato il rinnovo del voto proclamato dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli nel mese di maggio 2020, in occasione della pandemia da Covid19.

Nell’occasione, già lo scorso anno, l’Amministrazione comunale Vicese aveva organizzato un concerto con la Banda Musicale di Mondovì.

Anche quest’anno sabato 24 maggio alle ore 20.45 ritornerà il concerto, con l’intenzione di farlo diventare tradizione, a dimostrazione del forte legame tra i due Comuni e del significativo momento che rappresenta la celebrazione dell’Ascensione per il monregalese dal punto di vista storico, oltre che religioso.

La Banda Musicale di Mondovì si esibirà sul sagrato davanti alla Basilica.

La suggestione del luogo farà da palcoscenico alla banda diretta dal Maestro Maurizio Caldera, con l’intervento della cantante Viviana Presutti. L’ingresso è libero ed in caso di maltempo il concerto sarà annullato e rinviato ad altra data.