La storia dei panettieri e dell'arte bianca di Niella Tanaro sul Tg2

Grande emozione, lo scorso fine settimana, a Niella Tanaro per la presenza della troupe del Tg2 che ha incontrato l'amministrazione, le associazioni e una rappresentanza dei panificatori del forno comunitario, riattivato da alcuni anni, per raccontare la storia dell'arte bianca del paese.

"Lo scorso sabato abbiamo ospitato il giornalista Antonio Farné e gli operatori della Rai - dice il sindaco, Gian Mario Mina -, siamo molto felici di aver avuto questa opportunità di raccontare il nostro paese e il suo legame con la farina e l'arte bianca, ma anche con le associazioni del territorio. Sarà una vetrina nazionale per poter far conoscere la nostra tradizione ed entrare in tutte le case degli italiani".

Le riprese sono state effettuate in diversi luoghi di Niella, dal forno comunitario alla Confraternita, senza dimenticare il rinnovato Castello dove la Rai ha incontrato l'associazione Nigella, con il presidente Mauro Benedetto che ha illustrato la storia e il recupero del fiore legato alla storia del Comune.

La troupe ha poi incontrato anche Géraldine Giraud, autrice del docufilm sulla storia dell'emigrazione dei panettieri niellesi in Costa Azzurra ai primi del '900 e il signor Beppe che ha raccontato la storia e la tradizione del Molino Tomatis.

Al forno comunitario sono poi stati offerti pane, pizza e focaccia preparati per l'occasione.

Le riprese effettuate saranno parte della prima puntata della nuova edizione di "Dossier", spazio culturale del Tg2, che porterà il pubblico alla scoperta dell'arte bianca in 38 località italiane, la prima sarà proprio Niella Tanaro.

Salvo modifiche al palinsesto la puntata andrà in onda il prossimo 29 giugno.