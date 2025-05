Revello: incontro sulla sicurezza stradale con il presidente della Provincia Robaldo

L’amministrazione Comunale di Revello incontra la popolazione, domani martedì 20 maggio alle 19, nei locali del bocciodromo (in via Italia 61) per dialogare di viabilità e di sicurezza stradale.

Parteciperà il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

La salvaguardia della vita e l'impegno per la sicurezza stradale devono essere valori centrali nell’educazione dei cittadini e nella loro consapevolezza sociale, soprattutto tra le nuove generazioni.

Per rafforzare questo impegno, il Comune di Revello ha recentemente installato un sistema di videosorveglianza agli ingressi principali del centro abitato, con l’intento di migliorare la sicurezza sul territorio del paese della valle Po.