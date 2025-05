Si apre la stagione al Tennis Club Ceva: al via il torneo Ancos Confartigianato

Il torneo ancos avra quest anno protagonisti del main event due giocatori giovanissimi in procinto di una carriera si spera professionistica oltre ad un mini torneo bambini .Ringrazismo per la collaborazione tecnica Fruttero sport , per info seguiteci sulle nostre pagine Instagram e Facebook .

Con l’arrivo dell’estate, il Tennis Club Ceva apre ufficialmente i suoi campi in terra rossa, pronti ad accogliere soci, appassionati e nuovi tesserati. È possibile accedere ai servizi di ticketing, abbonamenti, lezioni di tennis e ricevere tutte le informazioni necessarie attraverso le pagine social ufficiali, presso il Caffè del Borgo oppure direttamente dallo staff del club.

Anche quest’anno la stagione estiva sarà animata da un ricco calendario di eventi, con un torneo clou ogni mese.

Il 21 giugno: si parte con il Torneo Ancos Confartigianato, che vedrà protagonisti due giovanissimi talenti in rampa di lancio verso una possibile carriera professionistica, oltre a un mini torneo riservato ai bambini. A luglio spazio al divertimento e alla competizione con il Torneo di doppio cebano, mentre ad agosto torna il prestigioso Terzo Memorial Alberto Cajro, che lo scorso anno ha visto la partecipazione — e la vittoria — dell’ex professionista ATP Michele Longo.

Settembre si chiuderà in bellezza con il classico Torneo Sociale, riservato ai membri del club.

Un ringraziamento speciale va a Fruttero Sport per la preziosa collaborazione tecnica.

Per restare aggiornati su eventi, tornei e iniziative, seguiteci sulle nostre pagine Instagram e Facebook.