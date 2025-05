Soroptimist Club Cuneo e Comune di Borgo San Dalmazzo firmano la Carta Etica dello sport femminile

Giovedì 15 maggio 2025, presso la Biblioteca Civica "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo, si è tenuta la cerimonia ufficiale di sottoscrizione della Carta Etica per lo Sport Femminile da parte dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Progetto Nazionale Soroptimist “Donne e Sport”. Il documento, promosso da Soroptimist International d’Italia e redatto da Assist – Associazione Nazionale Atlete, rappresenta un impegno concreto nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella lotta contro ogni forma di discriminazione nello sport.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Soroptimist Club di Cuneo, ha visto la partecipazione della Presidente del Club Silvana Martino e della sindaca Roberta Robbione, che hanno firmato la Carta, con un convinto intervento dell’assessore allo Sport e alla Salute del Comune Francesco Rosato che ha sottolineato il valore educativo e culturale di questo gesto, con positivi risvolti sulla salute e sulla crescita personale delle giovani Atlete. La firma della Carta si inserisce in un percorso condiviso volto a garantire pari opportunità alle bambine, ragazze e donne che scelgono lo sport come ambito di crescita, espressione e realizzazione personale.

All’incontro hanno preso parte anche le giovani Atlete dell’Academy Cuneo Granda Volley e della Libertas Borgo Pallavolo, accompagnate rispettivamente dalla presidente Barbara Pasqua e dal vicepresidente Sauro Quaranta. La loro presenza ha arricchito il momento con testimonianze concrete di impegno sportivo e determinazione. Ospite d’eccezione è stata Stefania Belmondo, leggenda olimpica dello sci di fondo e oggi ambasciatrice dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con la sua esperienza e la sua sensibilità, ha offerto un messaggio ispirante sull’importanza dell’accesso equo allo sport e sulla necessità di abbattere barriere culturali e sociali che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione delle donne.

Nel corso dell’evento, il Soroptimist Club di Cuneo ha assegnato un contributo economico all’Academy Cuneo Granda Volley, per sostenere il loro progetto “Volley Talent Women” per l’allestimento di un’aula studio presso la Scuola Media 4 di Cuneo, in via Bassignano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Soroptimist Club a favore dell’empowerment femminile, in particolare nella promozione di contesti educativi e sportivi favorevoli allo sviluppo del potenziale delle giovani donne. La sottoscrizione della Carta Etica da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo, dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Cuneo lo scorso mese di ottobre, rappresenta un ulteriore importante traguardo per il nostro territorio, frutto di una proficua collaborazione tra Istituzioni, Società Sportive ed Associazioni impegnate per una Società più equa e inclusiva.

Il Soroptimist Club di Cuneo continuerà a promuovere azioni mirate alla valorizzazione del talento femminile e al riconoscimento dei diritti delle donne, consapevole che lo sport, se equo e accessibile, può diventare strumento di emancipazione, salute e cittadinanza attiva.

Per maggiori informazioni sulla Carta Etica per lo Sport Femminile è possibile consultare il sito nazionale Soroptimist: https://www.soroptimist.it/it/attivita/lacarta-etica-dello-sport-femminile-48397/ ed il sito istituzionale : https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/novita/news/1260/Sottoscritta-aBorgo-San-Dalmazzo-la-Carta-Etica-per-lo-Sport-Femminile