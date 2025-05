Studenti di Bagnasco alla scoperta degli scavi archeologici del castello

La Scuola Media di Bagnasco organizza, per giovedì 22 maggio, una visita didattica al Castello di Bagnasco. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le risultanze degli scavi archeologici emerse nel corso dei sondaggi propedeutici ai lavori di riqualificazione dell’area, compresi nel progetto di valorizzazione del sito storico.

Ad accogliere gli studenti saranno gli archeologi Monica Girardi e Andrea Villani dello studio F.T. Studio, insieme ai progettisti dell’intervento. La passeggiata è aperta a tutta la cittadinanza: la partenza è prevista per le ore 14:15 dal Palazzo delle Scuole e alle 14:30 da Piazza del Municipio.

L’intervento di rifunzionalizzazione dell’area fortificata del Castello di Bagnasco rappresenta uno degli assi portanti del programma di rigenerazione urbana “Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio”, previsto dal PNRR - Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2: Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1: Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’ Unione Europea – NextGenerationEU e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. L’intervento è riconducibile all’Azione 1.4, che prevede il restauro e la rifunzionalizzazione dell’area del Castello e delle mura, finalizzati alla fruizione turistica del sito, con percorsi e supporti esplicativi dotati di contenuti storico-tecnici e riferimenti alla rete delle fortificazioni in valle.

Il progetto di recupero è stato elaborato dall’arch. Claudia Dante, con la collaborazione dell’arch. Maria Stella Caterina Odello e del geom. Gianluca Salvatico, in coerenza con le linee guida del programma PNRR. Ha ottenuto, nel giugno 2024, l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, che ha altresì diretto le indagini archeologiche connesse.

Per la realizzazione dei sondaggi archeologici, necessari alla verifica del sedime di imposta del percorso progettato, l’incarico è stato affidato alla ditta F.T. Studio s.r.l. di Peveragno. Gli scavi si sono svolti tra febbraio e marzo 2025 sotto la direzione della Soprintendenza e la supervisione del Dott. Francesco Rubat Borel e dell’Arch. Loredana Fracchia. Le ricerche hanno portato alla luce importanti testimonianze storiche, tra cui le fondazioni complete della torre e ampie porzioni degli ambienti residenziali del dongione.

Nel corso del 2024, il Comune di Bagnasco, proprietario del bene, ha ottenuto un contributo dalla Fondazione CRC per sostenere le opere di recupero e valorizzazione del sito, che saranno realizzate nell’ambito del progetto PNRR. Si ringrazia il Comune per gli interventi di manutenzione eseguiti sull’area e il Gruppo Civico di Volontariato di Bagnasco per l’impegno nella preparazione del sito, che garantirà una visita in condizioni di sicurezza.

Per informazioni Comune di Bagnasco 0174 76047