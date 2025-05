Grande tifoso del Toro, Gianpaolo Rosso è la settima vittima di incidenti in Granda del 2025

Drammatico il bilancio del sinistro avvenuto ieri sera domenica 18 maggio, attorno alle 21.30, sulla Provinciale 25 a Villafalletto, dove è purtroppo deceduto un uomo di 55 anni.

Nel sinistro è rimasto ferito un altro uomo, del 1991, trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Savigliano in codice verde, per cui praticamente illeso.

La vittima è Gianpaolo Rosso, classe 1970, soprannominato Pillo. L'uomo, che non era sposato e non aveva figli, viveva a Tarantasca. Operaio, lavorava presso la Calce Piasco, azienda specializzata nella produzione di materiali per l'edilizia.

Tra le sue grandi passioni c'era il Toro, come emerge dal suo profilo Facebook.

La salma è stata composta presso le camere mortuarie dell'ospedale di Savigliano, in attesa della data dei funerali, al momento non ancora stabilita.