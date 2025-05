“I 12 uomini”: storie vere di dolore e redenzione in scena al Teatro Baretti di Mondovì

Il 31 maggio 2025, il Teatro Baretti di Mondovì ospiterà lo spettacolo “I 12 uomini”, un’opera intensa e toccante che porta sul palco le storie vere di dodici carcerati. Scritto dal Dott. Giuseppe “Pino” Riotto, medico dentista che ha lavorato in diverse carceri liguri, il testo è un viaggio attraverso le vicende umane di uomini che hanno vissuto l’esperienza della detenzione, raccontando le loro sofferenze, errori e speranze.

Un omaggio al suo autore

Riotto, scomparso il 27 settembre 2024, aveva trovato nel teatro un mezzo per dare voce ai detenuti e sensibilizzare il pubblico su realtà spesso ignorate. Con un linguaggio crudo ma profondamente umano, ha trasformato le testimonianze raccolte in dodici monologhi, ciascuno dei quali affronta una diversa prospettiva sulla giustizia, la colpa e la possibilità di redenzione.

Una messinscena coinvolgente

A portare in scena l’opera sarà Elio Marchese, regista, scenografo e scultore di Sanremo, che guiderà gli attori in un’interpretazione carica di emozione e verità. Lo spettacolo esplora la violenza sotto diversi aspetti e tra i racconti più forti emerge quello de “L’innocente”, la storia di un uomo imprigionato per decenni prima di essere assolto.

Un evento a sostegno della solidarietà

PORTARREDI S.R.L. sarà lo sponsor dell’evento, mentre parte del ricavato sarà devoluta alla Casa do Menor, per supportare giovani in difficoltà.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su Vivaticket oppure presso la biglietteria del Teatro Baretti.

Con questo spettacolo, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con storie vere, intense e profondamente attuali, in una riflessione che supera i confini della scena teatrale.