In 2.750 alla StraSavian 2025

Sono stati 2.750 i partecipanti all'edizione 2025 della StraSavian, la tradizionale corsa-camminata che tramite i due percorsi, “Classico” ed “Open”, ha attraversato le vie di Savigliano per terminare nel polmone verde di Parco Graneris.

In via straordinaria di sabato, a causa della concomitanza con altri eventi, la kermesse ha avuto anche quest'anno una finalità benefica: il ricavato sosterrà il progetto promosso dall’Emporio Solidale Caritas “Betlèhem” per completare la realizzazione di una rampa di accesso ai locali di corso Nazario Sauro, oltre ad aiutare i progetti sociali del Comune legati al sostegno al reddito e all’abitare.

Capitolo premiazioni. La palma di istituto scolastico più numeroso è andata all'I.C. Papa Giovanni XXIII; la scuola dell'infanzia “Gullino” è stata la materna più numerosa; la 3ªC della Papa Giovanni la classe elementare con più partecipanti, mentre la 2ªE della Marconi è stata la classe delle scuole medie più numerosa. Il gruppo più numeroso è stato quello della palestra “Vitality Wellness”; mentre l'Avis è stata l'associazione di volontariato con più membri presenti.

Anche l'edizione 2025 della StraSavian si è conclusa con il pranzo sotto l'Ala di piazza del Popolo, organizzato dalla Proloco cittadina.

«Vogliamo ringraziare gli sponsor, i volontari e tutti coloro che, a vario titolo, si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, che pur di sabato ha comunque attirato numeroso pubblico, accompagnato dagli amici a quattro zampe, e tanti giovani delle scuole – dicono dal Municipio –. I premi estratti che non sono stati ritirati sabato sono a disposizione dei vincitori presso l'Ufficio Turismo e Sport a palazzo Taffini al 31 maggio. Ci si può presentare in orario d'ufficio, muniti del pettorale di gara».

L'elenco dei premi non ritirati è consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione notizie.