SportivaMente torna a Busto Arsizio: appuntamento dal 10 al 12 settembre

Busto Arsizio ospiterà la quarta edizione di Sportivamente - Il festival dei libri sportivi, un evento che celebra l'incontro tra sport e cultura. Organizzato dall'Associazione Culturale Territori in collaborazione con Gruppo Editoriale More News e il Comune di Busto Arsizio, il festival si terrà dal 10 al 12 settembre in Piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso gratuito.​

Consolidatosi come appuntamento annuale, SportivaMente rappresenta un'importante occasione per promuovere l'educazione allo sport, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Il festival mira a rafforzare l'immagine di Busto Arsizio come distretto culturale dello sport, attraverso la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale.​

Anche quest'anno, il festival si avvale della collaborazione di partner locali e nazionali, tra cui AGESP e concessionaria Paglini, che contribuiscono alla realizzazione dell'evento.​

Gli assessori Luca Folegani, vicesindaco e assessore allo Sport e alla Rigenerazione Urbana e Manuela Maffioli, assessore a Cultura ed Identità, hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «Nell’ambito delle attività culturali cittadine legate al "mondo libro", SportivaMente si sta conquistando un ruolo sempre più significativo: questo certamente grazie alla convinzione e alla pervicacia degli organizzatori, che si coniuga però anche con un'offerta di riconosciuta qualità. Un'appuntamento dall'identità precisa e dalla duplice ambizione: fare incontrare agli appassionati i loro beniamini mediante lo strumento del libro ed avvicinare nuovi potenziali appassionati a discipline più e meno popolari, attraverso un racconto. Letteratura e sport si alleano, quindi, una volta di più, in una proposta educativa di crescita e conoscenza sana, che si propone come apprezzato complemento a due calendari di pregio, di cui la città può farsi a buon diritto il giusto vanto».

Il programma dettagliato dell'edizione 2025 sarà disponibile prossimamente sul sito ufficiale del festival: www.festivaldeilibrisportivi.it

SportivaMente 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di sport e cultura, unendo grandi storie e valori in un'unica, straordinaria manifestazione.

