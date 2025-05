Viaggio tra umanità e paesaggi: Elisa Pira racconta ad Alba la sua esperienza dall'India allo Sri Lanka

Venerdì 23 maggio alle 21, l’associazione Alec ospiterà nella sua sede di via Vittorio Emanuele II ad Alba, una serata speciale dedicata al racconto fotografico e umano di Elisa Pira, monfortese di origine e cittadina del mondo per vocazione.

Il titolo dell'incontro, “Dall’India allo Sri Lanka: sulla rotta delle spezie, attraverso progetti di volontariato”, anticipa già il cuore del viaggio, un percorso di due mesi all’insegna della scoperta, della solidarietà e dell’incontro con l’altro.

Tra le mete toccate da Elisa ci sono Goa, il Kerala e lo Sri Lanka, territori di straordinaria bellezza naturale ma segnati anche da profonde disuguaglianze sociali. Lontana dai percorsi turistici convenzionali, la protagonista ha scelto di vivere i luoghi attraverso le persone, impegnandosi attivamente in progetti di volontariato che l’hanno messa a contatto con realtà complesse e toccanti. A Goa, tra spiagge da cartolina e contraddizioni quotidiane, Elisa ha condiviso il suo tempo con anziani in condizioni di fragilità e bambini cresciuti negli slum. In Kerala ha prestato servizio in due scuole elementari di Fort Kochi, città affacciata sulle famose backwaters e ricca di contaminazioni culturali. Infine, lo Sri Lanka, dove l’impegno sociale è proseguito con le Suore Missionarie della Carità, fondate da Madre Teresa di Calcutta, e con l'insegnamento dell’inglese ai bambini in un villaggio rurale. Attraverso una selezione di scatti e il racconto diretto delle sue esperienze, Elisa offrirà al pubblico uno sguardo autentico e umano su queste terre, alternando suggestioni visive a riflessioni maturate sul campo.

Antropologa, insegnante e giornalista, Elisa Pira è una figura poliedrica e appassionata di diversità culturale. Poliglotta e curiosa, vive ogni viaggio come un’occasione per ascoltare storie e restituirle con sensibilità e rispetto, intrecciando immagini e parole.