Mondovolley e VBC Mondovì: un'alleanza vincente che porta gioia nei campionati CSI

Una stagione ricca di soddisfazioni per il volley locale, grazie alla proficua collaborazione tra il Mondovolley e il VBC Mondovì. Le sinergie tra le due realtà sportive del territorio hanno portato a risultati di grande prestigio nei campionati del Centro Sportivo Italiano (CSI), confermando la vitalità e la passione per la pallavolo nella nostra città.

Le formazioni giovanili hanno dimostrato grande talento e crescita. L'Under 16 Allievi, con una squadra composta da elementi molto giovani, ha conquistato un brillante terzo posto nel proprio campionato, un risultato che fa ben sperare per il futuro del vivaio. Ancora più esaltante è stato il percorso della Juniores Under 18, che ha sfiorato il titolo, ottenendo un meritatissimo secondo posto al termine di un campionato combattuto ed emozionante.

Ma il vero fiore all'occhiello di questa stagione è senza dubbio la Open Mista, che per il terzo anno consecutivo si è laureata campione del campionato di Prima Divisione CSI. Un dominio che testimonia la qualità e la coesione di questo gruppo, ormai una solida realtà nel panorama pallavolistico amatoriale locale.

E le emozioni non sono ancora finite. Sia la squadra degli Allievi che quella della Juniores sono approdate alla fase finale della Coppa Comitato di categoria, pronte a dare il massimo per conquistare un altro importante trofeo.

Questa esaltante stagione è il frutto della stretta collaborazione tra il VBC Mondovì e il Mondovolley, quest'ultimo che quest'anno celebra il suo decennale di attività amatoriale sul territorio. Un'unione di intenti nata con la finalità di non disperdere risorse e giocatori che, per vari motivi, si allontanano dall'attività agonistica, offrendo loro un ambiente stimolante dove continuare a coltivare la passione per la pallavolo. Allo stesso tempo, questa sinergia mira a scoprire e far crescere nuovi talenti nelle fasce giovanili, assicurando un futuro interessante per il volley monregalese.

I risultati ottenuti in questa stagione sono un chiaro segnale della bontà di questa collaborazione e rappresentano un motivo di grande orgoglio per entrambe le società e per l'intera comunità sportiva di Mondovì. Un esempio virtuoso di come l'unione di forze possa portare a grandi successi e promuovere la crescita dello sport a tutti i livelli.