A Savigliano una cena multietnica per parlare di cittadinanza e partecipazione

Il Circolo del Partito Democratico di Savigliano, insieme al Comitato Referendum Cittadinanza, organizza giovedì 29 maggio dalle ore 19 alle 23 in Piazza Turletti una Cena multietnica aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento conviviale e di dialogo attorno al quinto quesito del Referendum per la Cittadinanza, in programma l’8 e il 9 giugno.

La serata sarà l’occasione per riflettere insieme sul significato di cittadinanza, diritti e inclusione, partendo da ciò che da sempre unisce le persone: il cibo. Ogni partecipante è invitato a portare un piatto della propria tradizione da condividere con gli altri. Il Caffè Intervallo preparerà il suo cous cous, simbolo di incontro tra culture diverse.

A seguire, l’avvocata e consigliera comunale Giorgia Seliak illustrerà nel dettaglio i contenuti della proposta di riforma oggetto del quinto quesito referendario, fornendo strumenti utili per una scelta consapevole al voto.

La prenotazione è obbligatoria, per motivi organizzativi, al numero 388 4890013. È richiesto un contributo minimo di 5 euro.

Una serata per conoscere, confrontarsi, e vivere concretamente il senso di una comunità inclusiva e democratica.