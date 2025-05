Mondovì, scuole, il centro-destra: “Si stringa sul Michelotti, ma si presti attenzione anche ai Passionisti”

“Chiediamo al sindaco della Città di Mondovì Luca Robaldo, nonché presidente della Provincia di Cuneo, di stringere il più possibile i tempi per la realizzazione del progetto di realizzazione della nuova scuola presso il padiglione Michelotti dell'ex-Ospedale”. Così il gruppo consigliare di Centro-destra – con Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Carluccio Cattaneo – sulla questione della logistica delle scuole superiori che sta tenendo banco in questi giorni.

“Se è seria intenzione della Provincia di portare avanti l'iniziativa – proseguono i consiglieri – è opportuno che gli sviluppi avvengano in tempi brevi, per arrivare ad una soluzione che si attende da molto tempo. E che non necessariamente potrebbe vedere lo spostamento dei Licei nel nuovo contenitore, dove invece potrebbe trovare posto l'Alberghiero, mentre, con i nuovi spazi liberati, i Licei potrebbero rimanere nella loro sede storica”. Sarebbe questo infatti l'orientamento di parte del corpo docente, che non vorrebbe abbandonare l'attuale sede.

“Certo, le operazioni di spostamento che si sono configurate ed ipotizzate nei giorni scorsi non vanno sicuramente a beneficio delle scuole – commentano dal Centro-destra monregalese – e comprendiamo l'insoddisfazione e le preoccupazioni del mondo della scuola. Per questo è necessario muoversi con più rapidità e concretezza possibile in modo da arrivare a certezze il prima possibile. Per farlo, è indispensabile che le scuole stesse garantiscano il proprio costruttivo contributo”.

Ma dal Centro-destra arriva un ulteriore spunto, sempre in materia di edilizia scolastica. “In campagna elettorale – evidenziano Rosso, Pulitanò e Cattaneo – avevamo puntato molto sulla riqualificazione dell'ambito dei Passionisti per rivedere l'assetto delle scuole superiori a Mondovì.

Oggi rilanciamo, evidenziando come dopo la pandemia l'Istituto Agrario è cresciuto notevolmente nei numeri, passando da due a sei sezioni: "Chiediamo quindi al sindaco di non sottovalutare le potenzialità delle strutture che sorgono ai Passionisti, ivi compresa la palestra, cercando di intervenire sul plesso creando una struttura rigenerata, attraverso l'impiego di fondi GSE”.